Мартемьянов о 2:0 с «Ладой»: «Матч удался. Вышли играть только на победу. Парни понимают, что положение у нас не очень хорошее»
Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче против «Лады» (2:0).
«Считаю, что матч удался, интрига была практически всю игру. Надеюсь, болельщикам понравилось.
Сегодня вышли играть только на победу, парни понимают, что положение у нас не очень хорошее. Сейчас не те результаты, которые от нас ждут.
Скажу, что обе команды здорово сыграли сегодня в обороне, поверьте – по 20 блокированных бросков дорогого стоят. Сильно сыграли вратари, Игоря Бобкова поздравляю с первым «сухарем» в сезоне, а Сергея Рыжикова – с первой шайбой в лиге.
Равный матч в целом, все шло до первой шайбы, которую мы забили первыми. Соперник в конце бежал уже без оглядки, мы забили вторую. В принципе то, что от нас ждут, мы показали», – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Лады»
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