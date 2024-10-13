Мартемьянов о 2:0 с «Ладой»: «Матч удался. Вышли играть только на победу. Парни понимают, что положение у нас не очень хорошее»

Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче против «Лады» (2:0).

«Считаю, что матч удался, интрига была практически всю игру. Надеюсь, болельщикам понравилось.

Сегодня вышли играть только на победу, парни понимают, что положение у нас не очень хорошее. Сейчас не те результаты, которые от нас ждут.

Скажу, что обе команды здорово сыграли сегодня в обороне, поверьте – по 20 блокированных бросков дорогого стоят. Сильно сыграли вратари, Игоря Бобкова поздравляю с первым «сухарем» в сезоне, а Сергея Рыжикова – с первой шайбой в лиге.

Равный матч в целом, все шло до первой шайбы, которую мы забили первыми. Соперник в конце бежал уже без оглядки, мы забили вторую. В принципе то, что от нас ждут, мы показали», – сказал главный тренер «Амура » Андрей Мартемьянов .