Барберио впервые забил за «Северсталь» в 85-м матче – в овертайме «Адмиралу»

Марк Барберио впервые забил за «Северсталь».

Канадский защитник забросил шайбу в овертайме игры Фонбет чемпионата КХЛ против «Адмирала » (6:5 ОТ).

Марк Барберио забил первую шайбу за череповчан в 85-м матче за команду.

Он выступает за клуб с сезона-2023/24.

В прошлом сезоне хоккеист провел 69 матчей с учетом плей-офф без голов и сделав 10 передач.

В этом чемпионате Барберио набрал 5 (1+4) баллов в 16 матчах.