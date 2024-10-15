Барберио впервые забил за «Северсталь» в 85-м матче – в овертайме «Адмиралу»
Марк Барберио впервые забил за «Северсталь».
Канадский защитник забросил шайбу в овертайме игры Фонбет чемпионата КХЛ против «Адмирала» (6:5 ОТ).
Марк Барберио забил первую шайбу за череповчан в 85-м матче за команду.
Он выступает за клуб с сезона-2023/24.
В прошлом сезоне хоккеист провел 69 матчей с учетом плей-офф без голов и сделав 10 передач.
В этом чемпионате Барберио набрал 5 (1+4) баллов в 16 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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