Миронов об игре с «Динамо»: «Жамнова не хватало, конечно. Мы пытались поговорить с ребятами, в раздевалке настроиться. Но кекс-мекс и 0:5»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов пропустил игру по состоянию здоровья.
– Насколько ощущалось отсутствие Алексея Жамнова?
– Не такой результат мы хотели для Алексея Юрьевича, чтобы его поддержать. Может, и не хватало его советов на лавке, если мы 0:5 проиграли.
Конечно, не хватало главного тренера. Но мы пытались поговорить с ребятами, в раздевалке настроиться. Но кекс-мекс и 0:5.
– Во время матча Жамнов не руководил командой по аудиосвязи?
– Я не знаю – может, он с помощниками на связи был. Нам-то, естественно, по телефону никто не звонил. А так наверняка какая-то информация передавалась, они работают не первый год вместе.
Но в хоккей играем мы, и нам нужно максимально использовать все для результата, – сказал защитник «Спартака» Андрей Миронов.
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