Миронов о болельщиках «Динамо»: «Меня освистывали, вывесили плакаты. Бог им судья. Шарик круглый. Видимо, им больно от моего перехода в «Спартак»

Андрей Миронов высказался о том, что его освистывали фанаты «Динамо».

Миронов перешел из «Динамо» в «Спартак» в мае. Защитник провел 11 полных сезонов в составе бело-голубых и был капитаном команды.

В понедельник «Динамо» обыграло «Спартак» со счетом 5:0. Перед матчем болельщики бело-голубых вывесили баннер про Миронова с текстом из песни «Батарейка» группы «Жуки»: «Что ты не наш лопушок, что ты не наш Андрейка». Во время игры хоккеиста неоднократно освистывали.

«Вы сами все видели. Меня освистывали, вывесили плакаты в мой адрес. Я это видел. Бог судья тем, кто это сделал. Шарик круглый. Чего на это обращать внимание…

Я спортсмен, меня это все только подстегивает, заводит, дает мне больше интереса. Видимо, им больно от моего перехода в «Спартак», в стан принципиального соперника. Но те, кто меня осуждают, не знают всей ситуации, ситуации в моей семье. Они судят меня поверхностно.

Не надо валить все бочки на меня из-за перехода в «Спартак», будто это только мое решение, и я в этом виноват. Если я выложу сейчас все козыри… Я ни слова плохого не сказал после перехода в «Спартак», не рассказывал ничего.

Да, меня сегодня освистали, но я в конце все равно им похлопал. Я много лет играл для них и за бело-голубые цвета, защищал их честно. Значит, такая вот благодарность», – сказал защитник «Спартака » Андрей Миронов .

«Ты не наш лопушок, ты не наш Андрейка». Фанаты «Динамо» жестко встретили бывшего капитана