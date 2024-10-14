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Миронов о Комтуа: «Ездит, что-то балаболит… Чем он запомнился? Какой от него толк? У «Динамо» другие люди сделали результат»

Андрей Миронов после поражения от «Динамо» высказался об игре Максима Комтуа.

«Спартак» в гостевом матче проиграл «Динамо» со счетом 0:5. Комтуа отдал голевую передачу.

– Насколько в хоккее играют роль маленькие хоккейные штучки? Например, Макс Комтуа лез под кожу Павлу Порядину, и тот хватал удаления.

– Да о чем вы говорите? Что он там решал? Ездит, что-то балаболит… Чем он запомнился? Тем, что в концовке сделал два силовых приема? Какой от него толк?

Там у «Динамо» другие люди играют в хоккей. Они сделали результат, а мы из-за этого проиграли, когда они реализовали четыре большинства.

– Последние матчи «Спартаку» не удаются. Что делать?

– Конечно, нам надо что-то менять, раз не идет игра, причем уже не в первом матче. Будем разговаривать, что-то пытаемся сделать. Надо как-то это переламывать.

Причем не одним большинством, а всем вместе надо работать. Пальцем на себя в зеркало показать, что-то поменять и играть на команду, принося пользу. И тогда все будет позитивно, нормально, – сказал защитник «Спартака» Андрей Миронов.

«Ты не наш лопушок, ты не наш Андрейка». Фанаты «Динамо» жестко встретили бывшего капитана

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoАндрей Миронов
logoМатч ТВ
logoПавел Порядин
logoМаксим Комтуа
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