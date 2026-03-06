Панарин забил 1-й гол за «Лос-Анджелес», набрав 1+1 в матче с «Айлендерс». Он в 10-й раз достиг отметки 20 шайб за сезон НХЛ

  • Спортс
Артемий Панарин забил 1-й гол за «Лос-Анджелес» – в матче с «Айлендерс».

Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (5:3). 

На 4-й минуте нападающий в одиночестве оказался у ворот Ильи Сорокина и нанес точный бросок. 

Для 34-летнего россиянина гол стал первым за «Кингс» – в 5-м матче за команду после обмена из «Рейнджерс». 

Также сегодня он отметился результативной передачей и был признан второй звездой встречи (23:36, полезность «+3»). 

В текущем сезоне на счету Панарина 62 (20+42) очка в 56 играх. Он достиг отметки 20 шайб в 10-м сезоне из 11 в карьере в НХЛ. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Стабилен Панарин - свой высокий уровень держит, цифры не врут. В новой команде тоже начал без раскачки, должен ещё добавить, а там как знать… Удачи 72-у номеру королей)
Стабилен Панарин - свой высокий уровень держит, цифры не врут. В новой команде тоже начал без раскачки, должен ещё добавить, а там как знать… Удачи 72-у номеру королей)
Надеюсь новый тренер прийдёт поставит игру на атаку
Таблица россиян в НХЛ- бомбардиры (чемпионат), лидеры, крупный шрифт у играющих сейчас, гол+пас: На 06.03.26.
1. ОВЕЧКИН - 1673 (921+752) - 1554 игр...
2. МАЛКИН - 1393 (527+866) - 1259 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1090 (389+701) - 859 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 932 (322+610) - 809 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Впереди ОВЕЧКИН и МАЛКИН. КУЧЕРОВ поднимется до второго места, по итогу может и до первого, ПАНАРИН до четвертого. А это значит что в этом сезоне, возможно последнем, в НХЛ играют ОДНОВРЕМЕННО четверо наших ЛУЧШИХ бомбардиров! Фиксируем историю! А скорее всего и пятеро! Последние шесть сезонов! Наверняка лет через шесть КАПРИЗОВ должен быть в десятке, а потом может и в пятёрку подняться!
БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
Вячеслав Козлов в десятке наших в НХЛ. И главный тренер в Динамо сейчас.
Федоров тренеровал ЦСКА, Ковалев - Кунлюнь.
Могильный, Дацюк, Ковальчук не были главными, но остаются в хоккее. Четверо играют сейчас.
Свечников скорее всего точно обгонит Могильного. А дальше посмотрим.
;)))))
А когда Сорокина поменяли в Калгари?))))
Первый Хлебушек Королей!
