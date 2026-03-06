Панарин забил 1-й гол за «Лос-Анджелес», набрав 1+1 в матче с «Айлендерс». Он в 10-й раз достиг отметки 20 шайб за сезон НХЛ

Артемий Панарин забил 1-й гол за «Лос-Анджелес» – в матче с «Айлендерс».

Форвард «Лос-Анджелеса » Артемий Панарин открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (5:3).

На 4-й минуте нападающий в одиночестве оказался у ворот Ильи Сорокина и нанес точный бросок.

Для 34-летнего россиянина гол стал первым за «Кингс» – в 5-м матче за команду после обмена из «Рейнджерс».

Также сегодня он отметился результативной передачей и был признан второй звездой встречи (23:36, полезность «+3»).

В текущем сезоне на счету Панарина 62 (20+42) очка в 56 играх. Он достиг отметки 20 шайб в 10-м сезоне из 11 в карьере в НХЛ.