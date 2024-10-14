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  • Кудашов после 5:0 со «Спартаком»: «Мы находимся далеко не там, где хотели бы. Не хочу петь дифирамбы, особенно игрокам»
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Кудашов после 5:0 со «Спартаком»: «Мы находимся далеко не там, где хотели бы. Не хочу петь дифирамбы, особенно игрокам»

Алексей Кудашов высказался после победы над «Спартаком» (5:0).

«Динамо» в 16 матчах набрало 17 очков и занимает шестое место в таблице Западной конференции.

«Хочу поблагодарить болельщиков. Они не дают нам расслабиться. Хочу сказать спасибо хоккеистам, мы сыграли целостно.

Для нас сейчас, несмотря на победу в дерби, важны все игры. Нам важно абсолютно все: очки, содержание игры. Победа в дерби – это двойной бонус.

Мы находимся сейчас далеко не там, где хотели бы. Не хочу петь дифирамбы, особенно игрокам. Надеюсь, что все ошибки мы уже сделали, поэтому следующие поражения будут совершаться не по нашей вине.

Надеюсь, что Швец-Роговой поедет с нами на выезд и даже сыграет», – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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