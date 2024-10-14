Кудашов сломал ногу накануне матча со «Спартаком»: «Буду ходить в специальном сапоге с завтрашнего дня»

Алексей Кудашов рассказал, что сломал ногу накануне матча со «Спартаком».

Сегодня «Динамо» обыграло «Спартак» со счетом 5:0. Эта игра стала для Кудашова 700-й на посту тренера .

«У меня перелом ноги, с завтрашнего дня буду ходить в специальном сапоге. Это произошло вчера.

Я даже сегодня попытался выйти на лед», – сказал главный тренер московского «Динамо » Алексей Кудашов .