Кудашов сломал ногу накануне матча со «Спартаком»: «Буду ходить в специальном сапоге с завтрашнего дня»
Алексей Кудашов рассказал, что сломал ногу накануне матча со «Спартаком».
Сегодня «Динамо» обыграло «Спартак» со счетом 5:0. Эта игра стала для Кудашова 700-й на посту тренера.
«У меня перелом ноги, с завтрашнего дня буду ходить в специальном сапоге. Это произошло вчера.
Я даже сегодня попытался выйти на лед», – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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