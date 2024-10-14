Ковалев после 0:5 от «Динамо»: «У Порядина не пошла игра, но где были остальные, которые могли его подстраховать? Этого не было. Вся встреча проиграна из-за удалений»

Алексей Ковалев подвел итоги матча «Спартака» против «Динамо» (0:5).

«Говорить особо нечего. Все понятно. Нельзя выиграть матч, играя десятью хоккеистами, потому что остальные «наелись», играя в меньшинстве. Вся встреча была проиграна из-за удалений.

Конечно, много удалений – из-за желания сделать больше, тем более это дерби. Но сколько бы ни было эмоций, можно же контролировать игру. Можно удалиться один-два раза и исправиться, но не играть же весь период в меньшинстве.

Кричалка динамовцев про Порядина? Я не обращаю на это внимание, и игрок тоже не должен этого делать. Хоккеист находится на льду и делает свою работу. Да, может, у Порядина не пошла игра, но где были остальные, которые могли его подстраховать? Сегодня этого не было.

Сейчас нашим ребятам нужно понять, что на нас настраиваются иначе, чем в прошлом сезоне. Мы пытаемся достучаться до игроков, но иногда они делают все по-другому», – сказал тренер «Спартака » Алексей Ковалев .

Во втором периоде матча нападающий «Спартака» Павел Порядин получил четыре 2-минутных штрафа.