Ковалев после 0:5 от «Динамо»: «У Порядина не пошла игра, но где были остальные, которые могли его подстраховать? Этого не было. Вся встреча проиграна из-за удалений»
«Говорить особо нечего. Все понятно. Нельзя выиграть матч, играя десятью хоккеистами, потому что остальные «наелись», играя в меньшинстве. Вся встреча была проиграна из-за удалений.
Конечно, много удалений – из-за желания сделать больше, тем более это дерби. Но сколько бы ни было эмоций, можно же контролировать игру. Можно удалиться один-два раза и исправиться, но не играть же весь период в меньшинстве.
Кричалка динамовцев про Порядина? Я не обращаю на это внимание, и игрок тоже не должен этого делать. Хоккеист находится на льду и делает свою работу. Да, может, у Порядина не пошла игра, но где были остальные, которые могли его подстраховать? Сегодня этого не было.
Сейчас нашим ребятам нужно понять, что на нас настраиваются иначе, чем в прошлом сезоне. Мы пытаемся достучаться до игроков, но иногда они делают все по-другому», – сказал тренер «Спартака» Алексей Ковалев.
Во втором периоде матча нападающий «Спартака» Павел Порядин получил четыре 2-минутных штрафа.
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