Потапов о поражении СКА: «Будь я тренером, после 1:5 перестал бы снимать вратаря, дал бы поиграть лимитчикам и тем, кто мало времени проводил на льду»

Алексей Потапов поделился мыслями о поражении СКА.

Команда уступила «Куньлуню» (4:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

По ходу третьего периода СКА несколько раз менял вратаря на шестого полевого хоккеиста.

«Оставалось достаточно времени, чтобы попробовать еще. Отдают должное ребятам – голы были на заглядение.

Но, будь я тренером, после 1:5 я бы перестал снимать вратаря, дал бы поиграть лимитчикам и тем, кто мало времени проводил на льду», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.

СКА снял вратаря и получил 1:5. Мнение Ротенберга: это решающий момент