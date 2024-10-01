Потапов о поражении СКА: «Будь я тренером, после 1:5 перестал бы снимать вратаря, дал бы поиграть лимитчикам и тем, кто мало времени проводил на льду»
Алексей Потапов поделился мыслями о поражении СКА.
Команда уступила «Куньлуню» (4:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
По ходу третьего периода СКА несколько раз менял вратаря на шестого полевого хоккеиста.
«Оставалось достаточно времени, чтобы попробовать еще. Отдают должное ребятам – голы были на заглядение.
Но, будь я тренером, после 1:5 я бы перестал снимать вратаря, дал бы поиграть лимитчикам и тем, кто мало времени проводил на льду», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.
СКА снял вратаря и получил 1:5. Мнение Ротенберга: это решающий момент
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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