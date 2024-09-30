Черкас о замене вратаря в СКА: «Плешков был не совсем надежен с «Куньлунем» – необходимо встряхнуть команду. Все правильно сделано, но не хватило времени»

Сергей Черкас поделился мыслями о вратарях СКА.

СКА проиграл «Куньлуню» (4:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ . Во втором периоде петербуржцы заменили Артемия Плешкова после трех пропущенных шайб.

– СКА пропустил 10 шайб в 2 матчах. Насколько это серьезная проблема?

– Я думаю, что это не проблема. Это многовато. Тренерский штаб сделает выводы.

Конечно, пропуская по пять голов за игру, очень сложно добиться хорошего результата.

– СКА в этот матче в третий раз за сезон поменял вратаря по ходу встречи. Такая ротация может повлиять на уверенность голкиперов?

– Мне кажется, конкретно в игре с «Куньлунем », потому что не совсем надежен был Плешков.

Может, нужно было внести какой-то перелом в игру.

Необходимо было встряхнуть команду. Все было правильно сделано, но немножко не хватило времени, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.