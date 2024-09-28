  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Роман Ротенберг: «С Деанджело проведем мастер-класс для Академии СКА. Тони рассказывал, что очень любит заниматься с детьми. Уверен, что это не разовая акция»
6

Роман Ротенберг: «С Деанджело проведем мастер-класс для Академии СКА. Тони рассказывал, что очень любит заниматься с детьми. Уверен, что это не разовая акция»

Роман Ротенберг и Тони Деанджело проведут мастер-класс для детей в Академии СКА.

28-летний защитник подписал контракт со СКА на год 23 сентября, а вчера дебютировал за клуб в матче с «Северсталью» (8:5).

«Мы с Тони Деанджело приедем в «Хоккейный город», чтобы провести мастер-класс для юных воспитанников Академии СКА.

Тони рассказывал, что он очень любит заниматься с детьми, я тоже считаю это важнейшей задачей – тут все совпало.

Наши детишки самых разных возрастов поработают вместе с мастером высочайшего уровня – это для них отличный опыт, ведь только на примере лучших хоккеистов можно прогрессировать самому.

Уверен, что это не разовая акция, мы с удовольствием подключим к таким мастер-классам и других игроков основного состава СКА», – сказал главный тренер армейцев Роман Ротенберг.

Как СКА вписал Деанджело в потолок: капитан снизил зарплату, другой игрок уехал в ВХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoСКА
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoЭнтони Деанджело
детский хоккей
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о травме Кузнецова: «Примерно 2 месяца уйдет на возвращение в строй. Женя – лучший игрок в КХЛ, его ждут болельщики всех команд, не только СКА»
105сегодня, 09:15
Ротенберг о 0+0 Зайцева в сезоне и влиянии на него прихода Деанджело: «Мы не будем искать козлов отпущения. Тони и Кузнецов в любом случае мотивируют других ребят»
14сегодня, 06:20
Ротенберг о дебюте Деанджело за СКА: «Пришел, увидел, победил. Для меня это подвиг. Наши юристы убедили юристов КХЛ – не было никаких оснований не допускать Тони к игре»
47сегодня, 05:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Спартак» сыграет с ЦСКА, «Локомотив» против «Сочи», «Торпедо» забросило 7 шайб «Амуру»
435 минут назад
Ларионов после 7:2 с «Амуром»: «Торпедо» живет по московскому времени. Ссылаться на часовые пояса – самое легкое оправдание»
249 минут назад
Андрей Назаров: «В недружественных странах думали, что санкциями смогут остановить развитие России, но невозможно сломить единый кулак, сплотившийся вокруг национального лидера. Победа будет за нами»
5659 минут назад
Чемпионский перстень «Ак Барса» 2009 года выложили на «Авито» за 1,5 млн рублей («Бизнес Online»)
7сегодня, 10:57Фото
Почивалов сделал хет-трик в игре с «Амуром». Форвард «Торпедо» ни разу не забивал в КХЛ с дебюта в 2019 году
3сегодня, 10:13Видео
«Торпедо» разгромило «Амур» – 7:2. Это третья подряд победа нижегородцев в сезоне
9сегодня, 10:04
«Авангард» не уволит Звягина после 7 поражений подряд: «Рубить с плеча – самое простое. Единственный выход – работать еще усерднее и биться, победы придут»
26сегодня, 09:47
Кожевников о допуске россиян: «Там финны, шведы, гаденыш француз – им в свое время пинков надавали, а теперь они разговорились. Слава богу, что все меняется – все видят результаты на поле боя»
13сегодня, 09:33
Ротенберг о травме Кузнецова: «Примерно 2 месяца уйдет на возвращение в строй. Женя – лучший игрок в КХЛ, его ждут болельщики всех команд, не только СКА»
105сегодня, 09:15
Новиков о Мичкове в НХЛ: «Он поехал не за пряниками и не на ярмарку с балалайками – это очень непростой хлеб. Когда начнется чемпионат, будет уже совсем другое»
1сегодня, 08:42
Ко всем новостям
Последние новости
10 796 человек посетили матч «Мюнхен» – «Баффало» в Германии. Встреча прошла в рамках NHL Global Series
14 минут назад
Мартемьянов о 2:7 с «Торпедо»: «Соперник был заряжен, а «Амур» нет – это ключевой фактор. Половина команды вышла абсолютно неготовой»
4сегодня, 11:02
Плющев о Звягине: «Тренеру-вратарю сложно ставить игру в нападении. Не скажу, что он плохой, но стоматолог не станет проводить хирургические операции»
1сегодня, 10:33
Владимир Крикунов: «Динамо» – как русские, медленно запрягают, а потом быстро едут. Ребята там опытные, соберутся, все в порядке»
1сегодня, 08:59
39-летний Рылов из «Амура» проводит 800-й матч в КХЛ. Защитник играл за ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Ак Барс» и другие команды
1сегодня, 08:14
Коньков о серии поражений «Авангарда»: «Ребята до сих пор в эмоциональной яме. Разговоры об отставке Звягина могут ходить. Но нет гарантии, что новый тренер сразу же даст результат»
сегодня, 07:58
Светлаков о том, будет ли лишняя мотивация на матч против ЦСКА: «Если скажу нет, мне никто не поверит. Для меня такое будет впервые. Очень интересно»
сегодня, 07:20
Буше о 7 подряд поражениях «Авангарда»: «Ребята расстроены, им не все равно. Каждому из нас надо становиться лучше. Я пока недостаточно хорош»
1сегодня, 07:05
Кадейкин о 4:2 с «Авангардом»: «Не допустили глупостей, потому и победили. «Трактор» не смотрит, кто наш клиент, а кто – нет»
сегодня, 06:35
Даути выбыл на несколько месяцев. Защитник «Кингс» сломал ногу в предсезонном матче с «Вегасом»
2сегодня, 06:05