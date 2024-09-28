Роман Ротенберг: «С Деанджело проведем мастер-класс для Академии СКА. Тони рассказывал, что очень любит заниматься с детьми. Уверен, что это не разовая акция»

Роман Ротенберг и Тони Деанджело проведут мастер-класс для детей в Академии СКА.

28-летний защитник подписал контракт со СКА на год 23 сентября, а вчера дебютировал за клуб в матче с «Северсталью» (8:5).

«Мы с Тони Деанджело приедем в «Хоккейный город», чтобы провести мастер-класс для юных воспитанников Академии СКА.

Тони рассказывал, что он очень любит заниматься с детьми, я тоже считаю это важнейшей задачей – тут все совпало.

Наши детишки самых разных возрастов поработают вместе с мастером высочайшего уровня – это для них отличный опыт, ведь только на примере лучших хоккеистов можно прогрессировать самому.

Уверен, что это не разовая акция, мы с удовольствием подключим к таким мастер-классам и других игроков основного состава СКА», – сказал главный тренер армейцев Роман Ротенберг .

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