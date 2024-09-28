Роман Ротенберг: «С Деанджело проведем мастер-класс для Академии СКА. Тони рассказывал, что очень любит заниматься с детьми. Уверен, что это не разовая акция»
28-летний защитник подписал контракт со СКА на год 23 сентября, а вчера дебютировал за клуб в матче с «Северсталью» (8:5).
«Мы с Тони Деанджело приедем в «Хоккейный город», чтобы провести мастер-класс для юных воспитанников Академии СКА.
Тони рассказывал, что он очень любит заниматься с детьми, я тоже считаю это важнейшей задачей – тут все совпало.
Наши детишки самых разных возрастов поработают вместе с мастером высочайшего уровня – это для них отличный опыт, ведь только на примере лучших хоккеистов можно прогрессировать самому.
Уверен, что это не разовая акция, мы с удовольствием подключим к таким мастер-классам и других игроков основного состава СКА», – сказал главный тренер армейцев Роман Ротенберг.
Как СКА вписал Деанджело в потолок: капитан снизил зарплату, другой игрок уехал в ВХЛ
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий