Далин назначен капитаном «Баффало». Так, Козенс, Самуэльссон и Томпсон – альтернативные капитаны
Расмус Далин стал капитаном «Баффало».
Сегодня «Сейбрс» объявили, что 24-летний защитник назначен капитаном команды.
В прошлом сезоне Далин провел 81 игру в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 59 (20+39) очков.
Альтернативными капитанами «Баффало» стали нападающие Алекс Так, Дилан Козенс, Тейдж Томпсон и защитник Маттиас Самуэльссон.
Изображение: nhl.com/sabres
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Баффало»
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