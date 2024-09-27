Далин назначен капитаном «Баффало». Так, Козенс, Самуэльссон и Томпсон – альтернативные капитаны

Расмус Далин стал капитаном «Баффало».

Сегодня «Сейбрс» объявили, что 24-летний защитник назначен капитаном команды.

В прошлом сезоне Далин провел 81 игру в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 59 (20+39) очков.

Альтернативными капитанами «Баффало » стали нападающие Алекс Так , Дилан Козенс, Тейдж Томпсон и защитник Маттиас Самуэльссон.

Изображение: nhl.com/sabres