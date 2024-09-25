18-летний Люзенков из «Сибирских Снайперов» забил лакросс-гол в матче МХЛ

18-летний Илья Люзенков из «Сибирских Снайперов» забил лакросс-гол в МХЛ.

В Новосибирске «Снайперы » принимали МХК «Молот » (5:2). В третьем периоде при счете 3:2 нападающий Илья Люзенков забил лакросс-гол.

До этого матча на счету форварда было 10 очков за 7 игр регулярного чемпионата Olimpbet МХЛ.