  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Видео
0

18-летний Люзенков из «Сибирских Снайперов» забил лакросс-гол в матче МХЛ

18-летний Илья Люзенков из «Сибирских Снайперов» забил лакросс-гол в МХЛ.

В Новосибирске «Снайперы» принимали МХК «Молот» (5:2). В третьем периоде при счете 3:2 нападающий Илья Люзенков забил лакросс-гол.

До этого матча на счету форварда было 10 очков за 7 игр регулярного чемпионата Olimpbet МХЛ.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сибири»
logoСибирь
видео
logoКХЛ
logoМХЛ
logoСибирские Снайперы
logoМХК Молот
Илья Люзенков
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
МХЛ впервые в истории проведет матч под открытым небом. «СКА-1946» и «Академия Михайлова» сыграют на стадионе «Арсенал» в Туле
2вчера, 10:43
Ротенберг о СКА: «Селекция не прекращается никогда. Можно взять на вооружение традиции советского времени, когда Шагас из ЦСКА летал по регионам с первой камерой в СССР»
37вчера, 06:33
Плющев об ошибках в подготовке хоккеистов в России: «Нужны люди, которые мыслят не так, как у Хазанова было, «одобрямс» любые глупости. Что-либо рекомендовать… Пускай пожинают то, что ваяли»
1218 сентября, 11:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Барыс» уволил Немировски и назначил главным тренером Буцаева
46 минут назад
Буцаев возглавит «Барыс». Контракт – до конца сезона (ТАСС)
5сегодня, 11:58
Каменский о снижении зарплаты Никишина в СКА: «Если все оформлено правильно, в соответствии с регламентом, какие могут быть вопросы?»
17сегодня, 11:49
Кучеров занял 16-е место в топ-25 игроков НХЛ за последние 25 лет по версии The Score, Василевский – 20-й, Стэмкос – 17-й, Лундквист – 18-й
45сегодня, 11:37
КХЛ. «Металлург» примет «Спартак», «Трактор» – «Салават», «Ак Барс» сыграет с «Ладой», «Локомотив» против «Авангарда»
42сегодня, 11:00
Ко всем новостям
Последние новости
Дементьев о легионерах: «Уровень иностранцев в КХЛ не соответствует лиге. Отнимая места у российских хоккеистов, они блокируют развитие хоккея в стране»
124 минуты назад
Сергей Черкас: «Плешков переигрывает Серебрякова, но Никиту не списывают со счетов. СКА – большой клуб, нужно бороться за место в составе»
136 минут назад
Потапов о конкуренции за бонусы в КХЛ: «Иностранцы давали друг другу неточные пасы, чтобы партнер не завершал. Даже фамилию могу назвать – Мэтт Эллисон»
58 минут назад
Кессел готов подписать пробный контракт в НХЛ и ждет предложений. 36-летний форвард не играл в прошлом сезоне
3сегодня, 12:36
Филатьев о тренерах «Авангарда»: «Звягин в десятки раз больше общается с игроками, если сравнивать. Но Кравцу огромное спасибо за шанс в КХЛ
1сегодня, 12:20