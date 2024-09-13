🤬 Соцсети вспыхнули! Требуют отставки Ротенберга – СКА частично закрыл комменты
Народ увидел что-то не то?
СКА проиграл третий из четырех матчей на старте регулярки КХЛ – «Трактору» со счетом 0:3. Самые неравнодушные петербургские болельщики расплакались уже в середине третьего периода.
Другие выражают недовольство в соцсетях. К 8:00 мск под последним постом в телеграм-канале Романа Ротенберга собралось 65 комментариев; большинство из них – негативные, а самый популярный эмодзи – сосиска.
Одни пользователи призывают главного тренера СКА уйти в отставку:
Некоторые пришли с альтернативным вариантами – предложили хоккейному тренеру перейти в дзюдо. За день до матча с «Трактором» Ротенберг выложил фотографию в кимоно с черным поясом.
Другие, напротив, просят Ротенберга задержаться:
А кто-то дает конкретные советы:
Ротенберг, похоже, не верит в искренность пользователей. «Есть доказательство, что те комментарии, которые пишутся про СКА, это вообще пишутся не из России, из других стран, это факт. Не читайте эти комментарии», – заявил Роман на пресс-конференции.
Что за доказательство и как тренер СКА его получил, он не рассказал, а присутствующие журналисты не уточнили.
Зато этот пассаж обыграли в телеграм-канале тренера:
В телеграм-канале СКА голос народа заглушили – закрыли комментарии. Хотя популярные реакции все равно отражают общественное настроение.
При этом группа СКА ВКонтакте по-прежнему работает с максимальным функционалом. Главное отличие от комментариев в канале Ротенберга – наличие обнадеживающих отзывов. Впрочем, критика, все равно встречается чаще и собирает больше лайков.
Остроумные пользователи Спортса’’ тоже не оставили спич Ротенберга без внимания (мы в вас не сомневались!):
Два следующих матча СКА не располагают к производству новых мемов: у команды Ротенберга – даже в новорожденном состоянии – есть заметное преимущество и над «Ладой», и над «Сочи». Но 21 сентября петербуржцы сыграют в Нижнем Новгороде с «Торпедо», а через день примут «Авангард». Ждем новых риторических фигур!
И доказательств.
Фото: ska.ru
Хоккей терпеть не могу, но из-за присутствия этих Йозей Маринов он максимально отталкивает.
Скорее всего переусердствовали дзюдошными сессиями и тактическими накачками. Кто то возможно на радостях перезапуска карьерного и увеличенной разрядности сумм, а другие, наоборот, в секвестированности контрактов - какими другими средствами сознанЬе расширяющими злоупотребили.
Но с большой вероятностью это весёлое профанство и после десяти сухих поражений не закончится)
Сила игроков без системы и тренера ничего не решает и ска тому пример