🤬 Соцсети вспыхнули! Требуют отставки Ротенберга – СКА частично закрыл комменты

Народ увидел что-то не то?

СКА проиграл третий из четырех матчей на старте регулярки КХЛ – «Трактору» со счетом 0:3. Самые неравнодушные петербургские болельщики расплакались уже в середине третьего периода.

Другие выражают недовольство в соцсетях. К 8:00 мск под последним постом в телеграм-канале Романа Ротенберга собралось 65 комментариев; большинство из них – негативные, а самый популярный эмодзи – сосиска.

Одни пользователи призывают главного тренера СКА уйти в отставку:

Некоторые пришли с альтернативным вариантами – предложили хоккейному тренеру перейти в дзюдо. За день до матча с «Трактором» Ротенберг выложил фотографию в кимоно с черным поясом.

Другие, напротив, просят Ротенберга задержаться:

А кто-то дает конкретные советы:

Ротенберг, похоже, не верит в искренность пользователей. «Есть доказательство, что те комментарии, которые пишутся про СКА, это вообще пишутся не из России, из других стран, это факт. Не читайте эти комментарии», – заявил Роман на пресс-конференции.

Что за доказательство и как тренер СКА его получил, он не рассказал, а присутствующие журналисты не уточнили.

Зато этот пассаж обыграли в телеграм-канале тренера:

В телеграм-канале СКА голос народа заглушили – закрыли комментарии. Хотя популярные реакции все равно отражают общественное настроение.

При этом группа СКА ВКонтакте по-прежнему работает с максимальным функционалом. Главное отличие от комментариев в канале Ротенберга – наличие обнадеживающих отзывов. Впрочем, критика, все равно встречается чаще и собирает больше лайков.

Остроумные пользователи Спортса’’ тоже не оставили спич Ротенберга без внимания (мы в вас не сомневались!):

Два следующих матча СКА не располагают к производству новых мемов: у команды Ротенберга – даже в новорожденном состоянии – есть заметное преимущество и над «Ладой», и над «Сочи». Но 21 сентября петербуржцы сыграют в Нижнем Новгороде с «Торпедо», а через день примут «Авангард». Ждем новых риторических фигур!

И доказательств.

Фото: ska.ru