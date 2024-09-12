Якубов о ЦСКА: «Команда пока не прошла проверку топ-клубами – «Локомотивом», СКА. Поэтому формат нынешних армейцев узнаем только весной»

Равиль Якубов считает, что ЦСКА пока не играл с топ-клубами в этом сезоне КХЛ.

В нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ армейцы обыграли «Сибирь» (8:2), «Адмирал» (6:2) и уступили «Спартаку» (2:4).

– Что скажете о нынешнем ЦСКА?

– Накануне как раз был на домашней игре армейцев против «Сибири». У Новосибирска был шанс зацепиться, почти два периода результат не был понятен. Но потом ЦСКА добавил – и Новосибирск этого не выдержал.

Знаете, мне понравился новый ЦСКА. Его ведут за собой Соркин и Абрамов , которые росли на наших глазах. Плюс добавили амбиций молодые и амбициозные хоккеисты, которые вернулись из Северной Америки. Как любили говорить классические тренеры нашего хоккея, материал у ЦСКА есть.

– В тактическом плане армейцы Москвы за это лето изменились?

– Да, это другая команда. Более быстрая и вертикальная.

– Вашего, чемпионского, формата?

– ЦСКА уже одержал несколько эффектных побед, но пока не прошел проверку топ-клубами – тем же «Локомотивом » или СКА. Поэтому формат нынешних армейцев мы узнаем только весной, – сказал бывший старший тренер ЦСКА.