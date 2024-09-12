Сикьюра о негативной реакции после ухода из Швеции в КХЛ: «Не шведам рассказывать, как строить жизнь канадцам. Скандируют твою фамилию, а затем выражают мнение таким образом»

Дилан Сикьюра рассказал о негативной реакции после перехода в КХЛ.

В минувшем сезоне 29-летний канадец играл за «Шеллефтео » из чемпионата Швеции. В 49 матчах регулярного чемпионата он отметился 26 (10+16) очками. В плей-офф на счету Сикьюры 9 (4+5) баллов в 13 играх.

– Наверняка обращали внимание на то, сколько проклятий из Швеции вам прилетело в комментариях после подписания контракта с «Трактором».

– Гораздо большее внимание этим комментариям уделяла моя жена. Да, непросто пропускать через себя это. Сначала люди скандируют твою фамилию, а затем выражают мнение таким образом.

Однако стараюсь не обращать внимания на критику в сети. Повторюсь, я взрослый человек, который сам волен принимать решения. Не считаю, что жителям Швеции стоит рассказывать, как должны строить свою жизнь граждане Канады.

Да, эти комментарии меня расстроили. Но это ведь моя жизнь, – сказал нападающий «Трактора » Дилан Сикьюра.