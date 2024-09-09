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Гендиректор «Динамо» о поражении от «Куньлуня»: «Лучше сейчас покувыркаться, чем в апреле. Трагедии делать не надо»

В «Динамо» прокомментировали неудачный старт сезона

Московский клуб уступил «Куньлуню» в первом матче сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:3.

– Как оцените старт? Мало кто ожидал поражения от «Куньлуня», хоть это лишь начало осени.

– Конечно, мы не ожидали поражения, но это только начало сезона, тяжело что‑то говорить. Все команды кувыркаются, плюс формат поменялся с предсезонкой. Да и «Куньлунь» – не подарок, это хорошая команда, они подобрали качественных легионеров.

Конечно, всегда приятнее выигрывать, но трагедии делать не надо. Лучше сейчас покувыркаться, чем в апреле, – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
logoКуньлунь Ред Стар
logoСергей Сушко
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