Гендиректор «Динамо» о поражении от «Куньлуня»: «Лучше сейчас покувыркаться, чем в апреле. Трагедии делать не надо»

В «Динамо» прокомментировали неудачный старт сезона

Московский клуб уступил «Куньлуню» в первом матче сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:3.

– Как оцените старт? Мало кто ожидал поражения от «Куньлуня», хоть это лишь начало осени.

– Конечно, мы не ожидали поражения, но это только начало сезона, тяжело что‑то говорить. Все команды кувыркаются, плюс формат поменялся с предсезонкой. Да и «Куньлунь» – не подарок, это хорошая команда, они подобрали качественных легионеров.

Конечно, всегда приятнее выигрывать, но трагедии делать не надо. Лучше сейчас покувыркаться, чем в апреле, – сказал генеральный директор «Динамо » Сергей Сушко.