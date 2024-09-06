Олег Браташ: «Цель «Лады» – Кубок Гагарина. Руководство ставит свои задачи, но это не значит, что мы не можем перед собой ставить задачи выше»

Олег Браташ заявил, что «Лада» стремится выиграть Кубок Гагарина.

В первом матче сезона «Лада» уступила дома «Локомотиву» со счетом 0:3.

– На предсезонке вы публично объявили целью «Лады» Кубок Гагарина, следом вышло интервью генерального директора клуба Александра Чеботарева с более скромными задачами – попасть в плей‑офф. На кого ориентироваться болельщикам?

– Когда говорил такую фразу, имел в виду, что все 23 участника КХЛ борются за Кубок Гагарина. Наша цель – кубок, как и у любого участника.

Руководство ставит свои задачи, но это не значит, что мы не можем перед собой ставить задачи выше. Поэтому никакого противоречия не вижу, – сказал главный тренер «Лады».