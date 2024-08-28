Кубок губернатора Челябинской области. «Трактор» победил «Югру», «Амур» одолел «Ладу»
В Челябинске идет предсезонный Кубок губернатора Челябинской области
Кубок губернатора Челябинской области
«Лада» – «Амур» – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
0:1 – 8 Гальченюк (Дюрандо, Шевченко)
1:1 – 12 Михайлов (Сафин, Государев)
1:2 – 25 Шевченко (Гальченюк, Броссо)
2:2 – 43 Баранцев (Михайлов, Владимиров)
2:3 – 55 Грецкий (Грачев)
Вратари: Трушков – Бобков
«Трактор» – «Югра» (ВХЛ) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
1:0 – 23 Кравцов (Дронов, Рыкманов), ГБ
2:0 – 30 Удот
3:0 – 53 Другаля (Кравцов, Шварев)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Положение команд: «Амур» – 4 очка (2 игры), «Трактор» – 4 (2), «Лада» – 1 (2), «Югра» – 0 (2).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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