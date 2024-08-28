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Кубок губернатора Челябинской области. «Трактор» победил «Югру», «Амур» одолел «Ладу»

В Челябинске идет предсезонный Кубок губернатора Челябинской области

Кубок губернатора Челябинской области

«Лада» – «Амур» – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

0:1 – 8 Гальченюк (Дюрандо, Шевченко)

1:1 – 12 Михайлов (Сафин, Государев)

1:2 – 25 Шевченко (Гальченюк, Броссо)

2:2 – 43 Баранцев (Михайлов, Владимиров)

2:3 – 55 Грецкий (Грачев)

Вратари: Трушков – Бобков

«Трактор» – «Югра» (ВХЛ) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

1:0 – 23 Кравцов (Дронов, Рыкманов), ГБ

2:0 – 30 Удот

3:0 – 53 Другаля (Кравцов, Шварев)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Положение команд: «Амур» – 4 очка (2 игры), «Трактор» – 4 (2), «Лада» – 1 (2), «Югра» – 0 (2).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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Кубок губернатора Челябинской области
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