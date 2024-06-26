Быков о том, как в Швейцарии болеют за футбольную сборную: «Люди в национальных майках, с барабанами, в основном уважают друг друга и другие нации, бывают трения. Фан-зоны хорошо организованы

Теги болельщики Вячеслав Быков болельщики Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Хоккей

Вячеслав Быков рассказал, как в Швейцарии болеют за футбольную сборную.

Швейцария вышла в 1/8 финала Евро-2024, где сыграет с Италией.

«Швейцарцы любят футбол, следят и переживают за свою сборную, как и мы или другие нации.

Они делают из этих матчей спортивные праздники, болельщики организуют просмотры. После победы выходят с флагами, машины гоняют по улицам и сигналят, радуются. Эта мода передается, и люди стараются этим показать свою приобщенность к своей команде.

Люди выходят в национальных майках, с барабанами и с разной атрибутикой. Опыт от одних переходит к другим. В основном, фанаты уважают друг друга и другие нации.

В Швейцарии многонациональное общество, но есть соперничество. В основном, все происходит цивилизованно, хоть и бывают небольшие трения среди болельщиков, когда проходят дерби.

Фан-зоны здесь хорошо организованы, и люди с удовольствием приходят смотреть матчи», – сказал бывший главный тренер СКА и сборной России Быков, проживающий в Швейцарии.

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6 комментариев
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Тот самый патриот вещающий из Швейцарии?
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Компы верни
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В Швейцарии почти всё хорошо организовано, не страна - конфетка😐
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Комментарий удален модератором
Ответ Гвискар
Компы верни
Какие компы?😂
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Ответ Тимофей Щепкин
Какие компы?😂
У аналитиков сборной Швейцарии компы кто-то спер...
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Ответ interested
Комментарий удален модератором
Что там в телевизоре показывают? Лет 5 не смотрел, отстал от жизни.
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