«Якин – молодец. У него преимущество в том, что он играл в футбол». Мостовой о тренере сборной Швейцарии
Александр Мостовой оценил работу Мурата Якина в сборной Швейцарии.
Швейцарцы вышли в плей-офф Евро-2024 со второго места в группе A, набрав 5 очков. В третьем туре команда Якина сыграла вничью со сборной Германии (1:1).
«Якин – молодец. У него преимущество в том, что он играл в футбол.
Но давайте не забывать, какой состав у сборной Швейцарии – почти вся команда играет в хороших европейских клубах», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Бывший тренер «Спартака» Якин возглавляет сборную Швейцарии с 2021 года.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Но опыт игры в футбол, показанный Якимом в матче с Шотландией, поменял мнение
Ему даже не важно как человек играл и насколько был хорош 🤡