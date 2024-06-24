«Якин – молодец. У него преимущество в том, что он играл в футбол». Мостовой о тренере сборной Швейцарии

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Сборная Швейцарии по футболу Мурат Якин Евро-2024 Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой оценил работу Мурата Якина в сборной Швейцарии.

Швейцарцы вышли в плей-офф Евро-2024 со второго места в группе A, набрав 5 очков. В третьем туре команда Якина сыграла вничью со сборной Германии (1:1). 

«Якин – молодец. У него преимущество в том, что он играл в футбол.

Но давайте не забывать, какой состав у сборной Швейцарии – почти вся команда играет в хороших европейских клубах», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Бывший тренер «Спартака» Якин возглавляет сборную Швейцарии с 2021 года. 

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22 комментария
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Набрался опыта в РПЛ - вот главное преимущество. Не ФНЛ, но тоже не плохо
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Мы не устанем повторять - играть в футбол! Играть!
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Ответ Spartakus1984
Мостовой играл в футбол но почему у него нет приемущества перед теми тренерами, которые не играли в футбол?))
Неужели непонятно? Потому что его в чёрный список внесли. Иначе нефутбольные люди не смогут везде пролезать.
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Если тренер играл в футбол, то успехи у него благодаря этому и ничему другому. Если тренер не играл в футбол, то успехи у него благодаря футболистам и тому что в принципе попал попал в тренеры по знакомству. Другого в системе координат Мостового не существует.
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Ответ Евгений Сидоров
Если тренер играл в футбол, то успехи у него благодаря этому и ничему другому. Если тренер не играл в футбол, то успехи у него благодаря футболистам и тому что в принципе попал попал в тренеры по знакомству. Другого в системе координат Мостового не существует.
...благодаря футболистам, которые играют в футбол и вытягивают тренера до своего уровня))
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Мостовой играл в футбол но почему у него нет приемущества перед теми тренерами, которые не играли в футбол?))
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Остальные тоже играли в футбол, но заняти в группе 3 и 4 места.
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Ровно две недели назад Мостовой о Якине: «Этого я в «Спартаке» вообще не помню. Никакого следа не оставил».
Но опыт игры в футбол, показанный Якимом в матче с Шотландией, поменял мнение
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Ответ Spartakus1984
Мостовой играл в футбол но почему у него нет приемущества перед теми тренерами, которые не играли в футбол?))
В глазах Мостового есть.
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А в Спартаке молодцом его что-то не считали)
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на чеканку Царь его проверил?
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Задайте новый промт этой нейросети
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Ответ SnowWalker
Ровно две недели назад Мостовой о Якине: «Этого я в «Спартаке» вообще не помню. Никакого следа не оставил». Но опыт игры в футбол, показанный Якимом в матче с Шотландией, поменял мнение
Ну да, немцы вчера как шотландцы играли, так что спутать легко)
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Ответ yariSk
Мы не устанем повторять - играть в футбол! Играть!
Когда человек больше ничего не умеет в жизни - аргументов других и не будет.
Ему даже не важно как человек играл и насколько был хорош 🤡
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Если чемпионом Европы станет тренер, который не играл в футбол, Александр съест свою тренерскую лицензию)
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Мостовой к тренерам, игравшим раньше в футбол, относится с тем же уважением, с коим Шариков относился к слонам. Ну, а к тем, что не играл — ровно так же, как тот же Шариков к котам.
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Сань,так он ещё в Спартаке тренировал ))))
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А чеканить мяч Якин умеет?
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Странно,почему Гкна Букен еще не великий тренер,он ведь был как и Мостовой-звездой.
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и чеканить умеет...
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У Якина преимущество в том что он тренировал Спартак)
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Мостовой похоже вывел формулу попадания в ленту новостей спортса
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