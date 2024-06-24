«Якин – молодец. У него преимущество в том, что он играл в футбол». Мостовой о тренере сборной Швейцарии

Александр Мостовой оценил работу Мурата Якина в сборной Швейцарии.

Швейцарцы вышли в плей-офф Евро-2024 со второго места в группе A, набрав 5 очков. В третьем туре команда сыграла вничью со сборной Германии (1:1).

«Якин – молодец. У него преимущество в том, что он играл в футбол.

Но давайте не забывать, какой состав у сборной Швейцарии – почти вся команда играет в хороших европейских клубах», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Бывший тренер «Спартака» Якин возглавляет сборную Швейцарии с 2021 года.

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