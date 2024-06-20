Энтони Манта: «Журналисты такие: «Овечкин не побьет рекорд Гретцки». Но он всех заткнул. Забить 42 гола в 39 лет – сложно, но в течение двух лет он побьет рекорд»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Вегас Энтони Манта Хоккей

Энтони Манта считает, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» находится на второй позиции по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

В этом сезоне российский форвард забил 31 гол в 79 матчах.

«Все журналисты такие: «Ох, он не побьет рекорд, не побьет рекорд». Но он всех заткнул. Сколько голов он забил в этом сезоне? Опять больше 30.

Я всегда говорил, что Овечкин побьет рекорд.

Забить 42 гола в 39 лет – это, наверное, все же сложно, но, по моему мнению, в течение двух лет он побьет рекорд», – сказал бывший нападающий «Вашингтона» Энтони Манта.

20 комментариев
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этим рекордом он побьет ещё и всех хейтеров на спортсе,которые славно начали наяривать,на КМД)
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Для иных в самом расцвете сил 30 шайб за сезон предел мечтаний))
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Ответ leon01
Комментарий скрыт
В этом сезоне у Магди 32 у Ови 31. 10 лет не хватит, придется переплюнуть Горди Хоу, и с внуками, а не сыновьями на лед выходить.
+12
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мочало,начинай сначала
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Ответ Костя Както
Где эти таинственные "все журналисты", которые ненавидят Ови и желают ему не побить рекорд Гретцки? Я регулярно (где-то раз в неделю минимум) читаю о пожеланиях удачи Александру. И ни разу не читал ничего другого! К чему эти выдумки о недоброжелателях?
Это так, для красного словца, мол, в нашего витязя супостаты не верят, но он им, вражинам, покажет.

На самом деле в прессе консенсус уже года 3, что рекорд он побьет, и это уже давно не новость, стоящая обсуждения. Это только на спортсе обмусоливают каждый гол Ови.
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Помешать могут только нехоккейные причины или хоккейный теракт.
+4
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Макдэвид не побьёт, а у Мэттьюса хорошие шансы. Локаутов нет, результативность в Лиге стала выше, идет по хорошему графику на данный момегт
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Ответ j_jms
В этом сезоне у Магди 32 у Ови 31. 10 лет не хватит, придется переплюнуть Горди Хоу, и с внуками, а не сыновьями на лед выходить.
У МакДи несколько другое амплуа, а в нем он рекорды уже бьет.
+2
-1
+1
Где эти таинственные "все журналисты", которые ненавидят Ови и желают ему не побить рекорд Гретцки?
Я регулярно (где-то раз в неделю минимум) читаю о пожеланиях удачи Александру.
И ни разу не читал ничего другого!
К чему эти выдумки о недоброжелателях?
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Чем сейчас занимается ОВИ? Если опять наедает бока и чилит, как в прошлой межсезонке, то вероятность рекорда уменьшается. Ему эти два года нужно быть в режиме Леброна!!!
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Ответ Silky Mitts
У МакДи несколько другое амплуа, а в нем он рекорды уже бьет.
С этим никто и не спорит
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