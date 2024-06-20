Энтони Манта: «Журналисты такие: «Овечкин не побьет рекорд Гретцки». Но он всех заткнул. Забить 42 гола в 39 лет – сложно, но в течение двух лет он побьет рекорд»

Энтони Манта считает, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» находится на второй позиции по голам в регулярных чемпионатах в истории (853 шайбы), уступая лишь (894).

В этом сезоне российский форвард забил 31 гол в 79 матчах.

«Все журналисты такие: «Ох, он не побьет рекорд, не побьет рекорд». Но он всех заткнул. Сколько голов он забил в этом сезоне? Опять больше 30.

Я всегда говорил, что Овечкин побьет рекорд.

Забить 42 гола в 39 лет – это, наверное, все же сложно, но, по моему мнению, в течение двух лет он побьет рекорд», – сказал бывший нападающий « » .