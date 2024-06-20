Энтони Манта: «Журналисты такие: «Овечкин не побьет рекорд Гретцки». Но он всех заткнул. Забить 42 гола в 39 лет – сложно, но в течение двух лет он побьет рекорд»
Энтони Манта считает, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» находится на второй позиции по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
В этом сезоне российский форвард забил 31 гол в 79 матчах.
«Все журналисты такие: «Ох, он не побьет рекорд, не побьет рекорд». Но он всех заткнул. Сколько голов он забил в этом сезоне? Опять больше 30.
Я всегда говорил, что Овечкин побьет рекорд.
Забить 42 гола в 39 лет – это, наверное, все же сложно, но, по моему мнению, в течение двух лет он побьет рекорд», – сказал бывший нападающий «Вашингтона» Энтони Манта.
На самом деле в прессе консенсус уже года 3, что рекорд он побьет, и это уже давно не новость, стоящая обсуждения. Это только на спортсе обмусоливают каждый гол Ови.
Я регулярно (где-то раз в неделю минимум) читаю о пожеланиях удачи Александру.
И ни разу не читал ничего другого!
К чему эти выдумки о недоброжелателях?