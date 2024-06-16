Александр Кожевников: «Макдэвид – единственный, кто претендует на побитие рекорда Овечкина и Гретцки»

Теги Вашингтон Эдмонтон Сергей Бобровский Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Александр Кожевников Коннор Макдэвид Хоккей

Александр Кожевников высоко отозвался о форварде «Эдмонтона» Конноре Макдэвиде.

– Макдэвид побил рекорды Малкина и Гретцки. Что думаете об этом?

– Великий! Это единственный человек, который, если не будет травм, будет претендовать на побитие рекорда Овечкина и Гретцки.

– По голам или по очкам?

– И по очкам, и по голам. Он просто замечательный! Он и эти три матча-то, которые «Эдмонтон» проиграл, чудеса творил. Просто Бобровский – титановая стена, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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10 комментариев
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До Гретцки 1900 очков, до Овечкина 500+ голов. Не достанет ни одного, ни второго. У Овечкина к этому возрасту было уже 4 сезона с 50+ голов, у Мака только 1.
+9
-2
+7
Пока все рекорды только у Гретцки
+3
0
+3
Ну тут всё зависит от наполненности стакана эксперта, может и к следующим выходным оба рекорда побьёт
+3
-1
+2
на рекорды Гретцки/Овечкина по голам главный претендент Мэтьюз
а по очкам если только Ягра пододвинуть
+2
0
+2
Ответ Crenk
Наверное имеет в виду статистику в плей-офф
У Овечкина нет какой-то особенной статистики в плей-офф, так что вряд ли он об этом говорил.
+2
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+2
Нэт, не претендует. Главный челлендж это Кубок Стэнли.
+1
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Мэттьюз скорее, чем КМД.
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0
И немедленно выпил.
0
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0
Ответ ОттоДракула
До Гретцки 1900 очков, до Овечкина 500+ голов. Не достанет ни одного, ни второго. У Овечкина к этому возрасту было уже 4 сезона с 50+ голов, у Мака только 1.
Наверное имеет в виду статистику в плей-офф
0
0
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Ответ Crenk
Наверное имеет в виду статистику в плей-офф
А какой у Овечкина рекорд в плей-офф?
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