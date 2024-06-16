Александр Кожевников: «Макдэвид – единственный, кто претендует на побитие рекорда Овечкина и Гретцки»

Александр Кожевников высоко отозвался о форварде «Эдмонтона» Конноре Макдэвиде.

– Макдэвид побил рекорды Малкина и Гретцки. Что думаете об этом?

– Великий! Это единственный человек, который, если не будет травм, будет претендовать на побитие рекорда Овечкина и Гретцки.

– По голам или по очкам?

– И по очкам, и по голам. Он просто замечательный! Он и эти три матча-то, которые «Эдмонтон» проиграл, чудеса творил. Просто Бобровский – титановая стена, – сказал двукратный олимпийский чемпион.