Агент Тертышного: «Надеемся, что обмен из «Трактора» состоится. Возможно, он пойдет в клуб, в котором будут использовать его преимущества»

Агент Никиты Тертышного высказался о возможности обмена из «Трактора».

30 апреля истек срок контракта нападающего с «Трактором». Он является ограниченно свободным агентом.

Тертышный набрал 11 (6+5) очков в 34 матчах регулярного чемпионата-2023/24. В Кубке Гагарина он не играл.

– Мы общаемся с клубами, обсуждаем обмен из «Трактора» и, надеемся, что он все-таки состоится.

– Есть вариант, при котором Тертышный может остаться в «Тракторе»?

– Мы активно работаем над вопросом обмена, и, думаю, у нас может получиться. Но в жизни все может случиться и на сто процентов нельзя ничего говорить.

– Тертышный хочет перезагрузить свою карьеру в другом клубе?

– Возможно, он пойдет в тот клуб, в котором будут использовать его преимущества.

Команды выбирают разные направления: одни играют силовыми и мощными хоккеистами, другие – легковесными и более техничными.

Надеемся, в том клубе, куда он будет обменян, Никита сможет показать результат, и не хуже того, который уже демонстрировал раньше, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.