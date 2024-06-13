«Чикаго» не заинтересован в обмене Ничушкина у «Колорадо». Но клуб намерен усилить топ-6
«Чикаго» не интересуется Валерием Ничушкиным.
Российский форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы.
Журналист Пьер ЛеБрюн написал, что «Чикаго» не заинтересован в том, чтобы выменять форварда у «Колорадо». Инсайдер прокомментировал слух, что «Блэкхокс» рассматривают такой вариант.
При этом журналист добавил, что «Чикаго» намерен усилить состав, приобретя хоккеиста в первые два звена. Одним из вариантов называется Мартин Нечас из «Каролины».
Договор Валерия Ничушкина и «Эвеланш» с зарплатой 6,125 миллиона долларов в год рассчитан до завершения сезона-2029/30.
Как-то должны владельцы быть защищены...