«Чикаго» не заинтересован в обмене Ничушкина у «Колорадо». Но клуб намерен усилить топ-6

«Чикаго» не интересуется Валерием Ничушкиным.

Российский форвард попал в третий этап программы помощи игрокам . Он отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы.

Журналист Пьер ЛеБрюн написал, что «Чикаго» не заинтересован в том, чтобы выменять форварда у « ». Инсайдер прокомментировал слух, что «Блэкхокс» рассматривают такой вариант.

При этом журналист добавил, что « » намерен усилить состав, приобретя хоккеиста в первые два звена. Одним из вариантов называется Мартин Нечас из «Каролины».

Договор Валерия Ничушкина и «Эвеланш» с зарплатой 6,125 миллиона долларов в год рассчитан до завершения сезона-2029/30.