«Чикаго» не заинтересован в обмене Ничушкина у «Колорадо». Но клуб намерен усилить топ-6

Теги возможные переходы Чикаго Колорадо НХЛ Пьер ЛеБрюн Валерий Ничушкин Хоккей

«Чикаго» не интересуется Валерием Ничушкиным.

Российский форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы.

Журналист Пьер ЛеБрюн написал, что «Чикаго» не заинтересован в том, чтобы выменять форварда у «Колорадо». Инсайдер прокомментировал слух, что «Блэкхокс» рассматривают такой вариант.

При этом журналист добавил, что «Чикаго» намерен усилить состав, приобретя хоккеиста в первые два звена. Одним из вариантов называется Мартин Нечас из «Каролины».

Договор Валерия Ничушкина и «Эвеланш» с зарплатой 6,125 миллиона долларов в год рассчитан до завершения сезона-2029/30.

5 комментариев
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Несмотря на очевидно сильную игру от Валеры, надо быть крайне рисковым парнем, чтобы захотеть сейчас его выменять) Причем ведь реально можно и выгадать здесь, но риск уж очень велик.
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Быстро акции Валерки упали...
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Ответ Gretzkyfan
А вот интересно, система штрафов включена в контракт. Обкурился минус лям, с девкой загулял минус лям, в Бухарест уехал минус лям. Как-то должны владельцы быть защищены...
Не знаю, но это было бы справедливо.
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А вот интересно, система штрафов включена в контракт. Обкурился минус лям, с девкой загулял минус лям, в Бухарест уехал минус лям.
Как-то должны владельцы быть защищены...
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Было бы странно. Отказаться от Перри после того, как он по пьяне что-то начудил. И вдруг взять игрока с зависимостью, который второй сезон подряд команду в матчах плей-офф подводит.
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