Аймурзин про слухи об обмене: «Маме часто попадаются такие вбросы, она спрашивает: «Куда мы сегодня едем?» Не обращаю внимания, пока я в Череповце»

Данил Аймурзин прокомментировал слухи про уход из «Северстали».

«Я удивился. Моей маме часто попадаются такие новости, мне – крайне редко. Она у меня спрашивает: «Куда мы сегодня едем? В Казань?»

На следующий день, условно, новость про Нижний Новгород. И она говорит: «Куда мы едем?»

Я говорю: «Мам, я не знаю. Пока я в Череповце». Поэтому я особо не обращаю на это внимания, потому что много вбросов, ненужной информации. Думаю, перед тем как обменять, поставят в известность», – сказал нападающий « » .