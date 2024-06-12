Дмитрий Силантьев: «Разин – мотиватор, человек слова, умеет разговаривать с игроками. Коммуникация – его сильная сторона как тренера»
Дмитрий Силантьев высказался о работе с тренером Андреем Разиным.
– В чем секрет успешного тренерства Андрея Разина?
– Андрей Владимирович Разин – мотиватор, человек слова, он умеет разговаривать с игроками.
Коммуникация – это его сильная сторона как тренера, да и всего тренерского штаба. Я думаю, что это главная сила и оружие нашей команды, – сказал нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев.