Венер Сафин о руководстве «Салавата»: «Понятно, что по финансам клуб не лидер КХЛ, а где-то в семерке-десятке. Основные вопросы – к «консерватории»

Теги Салават Юлаев ЦСКА Венер Сафин КХЛ Иван Дроздов деньги Ринат Баширов Хоккей

Венер Сафин обвинил руководство «Салавата» в пассивности.

– Говорят, что Дроздова невозможно было удержать – из-за административно-финансового ресурса.

– Хорошо, даже если где-то по вертикали принято решение, бейтесь за компенсацию! А когда за лидера команды в расцвете сил, со статусом нелегионера и относительно небольшим контрактом дают трех юниоров из МХЛ, это вызов здравому смыслу. 

– К кому основные вопросы?

– Как говорил классик, может в консерватории что-то подправить? Именно к ней – основные вопросы.

Да, понятно, что в финансовом плане «Салават Юлаев» уже не один из лидеров КХЛ, а где-то в семерке-десятке. В таких условиях особые требования – к «консерватории», которой необходима системная, профессиональная работа – прежде всего по всей вертикали. 

Если такая работа будет, то игроков начнем не покупать у Новокузнецка или где-то в Северной Америке, а воспитывать в «Толпаре» и «Торосе». 

Так работают «Магнитка», Ярославль, Екатеринбург, Челябинск, другие триумфаторы прошлого сезона КХЛ. Уфа, к сожалению, пока далеко позади, – сказал бывший тренер уфимцев. 

4 комментария
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Не зная внутренней кухни , то вроде бы все по делу сказал Сафин .
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Молодец!! Эту шайку надо распустить и набрать тех кто любит клуб и хоккей!!!!
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Так вся система гнилая, тренер провалившегося Толпара идёт на повышение в Салават. Разве так бывает в нормальном месте?
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Ответ Сычёв Олег
Молодец!! Эту шайку надо распустить и набрать тех кто любит клуб и хоккей!!!!
А кто это сделает? Никто в нынешних условиях
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