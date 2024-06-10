Венер Сафин о руководстве «Салавата»: «Понятно, что по финансам клуб не лидер КХЛ, а где-то в семерке-десятке. Основные вопросы – к «консерватории»

Венер Сафин обвинил руководство «Салавата» в пассивности.

– Говорят, что невозможно было удержать – из-за административно-финансового ресурса.

– Хорошо, даже если где-то по вертикали принято решение, бейтесь за компенсацию! А когда за лидера команды в расцвете сил, со статусом нелегионера и относительно небольшим контрактом дают трех юниоров из МХЛ, это вызов здравому смыслу.

– К кому основные вопросы?

– Как говорил классик, может в консерватории что-то подправить? Именно к ней – основные вопросы.

Да, понятно, что в финансовом плане « » уже не один из лидеров , а где-то в семерке-десятке. В таких условиях особые требования – к «консерватории», которой необходима системная, профессиональная работа – прежде всего по всей вертикали.

Если такая работа будет, то игроков начнем не покупать у Новокузнецка или где-то в Северной Америке, а воспитывать в «Толпаре» и «Торосе».

Так работают «Магнитка», Ярославль, Екатеринбург, Челябинск, другие триумфаторы прошлого сезона КХЛ. Уфа, к сожалению, пока далеко позади, – сказал бывший тренер уфимцев.