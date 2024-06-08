Сергей Самсонов о вратарях в финале: «Не сказал бы, что ситуация в «Эдмонтоне» сравнима с дырой. Не думаю, что Скиннер сможет выиграть матчи, но он их не проигрывает»
Сергей Самсонов высказался о вратарях «Флориды» и «Эдмонтона».
Команды встретятся в финале Кубка Стэнли. Основным голкипером «Пантерс» является Сергей Бобровский, «Ойлерс» – Стюарт Скиннер.
«Думаю, та шестая игра [против «Далласа»] однозначно помогла Скиннеру в плане уверенности.
Мне кажется, этот вратарь всегда находился под давлением, его действия всегда рассматривали под микроскопом, особенно в Канаде. И последние три матча он провел здорово.
Конечно, предпочтение отдается Бобровскому, но это финал. Мне кажется, игры будут проходить очень быстро.
Я бы не сказал, что ситуация с вратарями в «Эдмонтоне» сравнима с большой дырой.
Не думаю, что Скиннер сможет где-то выиграть матчи, но на данный момент он их не проигрывает, и это огромный плюс для «Эдмонтона», – сказал призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.