Сергей Самсонов о вратарях в финале: «Не сказал бы, что ситуация в «Эдмонтоне» сравнима с дырой. Не думаю, что Скиннер сможет выиграть матчи, но он их не проигрывает»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский Сергей Самсонов НХЛ ТАСС Стюарт Скиннер Хоккей

Сергей Самсонов высказался о вратарях «Флориды» и «Эдмонтона».

Команды встретятся в финале Кубка Стэнли. Основным голкипером «Пантерс» является Сергей Бобровский, «Ойлерс» – Стюарт Скиннер.

«Думаю, та шестая игра [против «Далласа»] однозначно помогла Скиннеру в плане уверенности.

Мне кажется, этот вратарь всегда находился под давлением, его действия всегда рассматривали под микроскопом, особенно в Канаде. И последние три матча он провел здорово.

Конечно, предпочтение отдается Бобровскому, но это финал. Мне кажется, игры будут проходить очень быстро.

Я бы не сказал, что ситуация с вратарями в «Эдмонтоне» сравнима с большой дырой.

Не думаю, что Скиннер сможет где-то выиграть матчи, но на данный момент он их не проигрывает, и это огромный плюс для «Эдмонтона», – сказал призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.

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