Плющев про Радулова: «Это мастер. Если он справится с комплексами, то все в «Локомотиве» будет хорошо»

Владимир Плющев назвал условие успешной игры Александра Радулова за «Локомотив».

Соглашение 37-летнего форварда с ярославским клубом рассчитано на один год, Радулов получит 70 млн рублей.

– О перспективах Радулова в « » говорить не буду, как сложится, так и сложится. Но в целом Радулов уже работал с , они друг друга хорошо знают, поэтому думаю, что они смогут найти общий язык.

Тем более, насколько я знаю, у Радулова не было особо большого выбора продолжения карьеры в больших командах. А «Локомотив» – команда топовая, поэтому, видимо, и сошлись.

– Усилит ли Радулов Ярославль?

– Александр – это мастер, но, скажем так, со своими некоторыми комплексами. Если он сумеет с ними справиться, то все будет хорошо, если нет – то посмотрим, что из этого выйдет, – сказал бывший главный тренер сборной России Плющев.

В минувшем сезоне на счету 40 (16+24) очков в 58 матчах регулярного чемпионата за « ». В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.