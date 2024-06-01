Бушар достиг отметки 50 очков в плей-офф за 45 матчей. Только 2 защитника в истории НХЛ были быстрее – Орр и Лич

Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар достиг отметки 50 очков в плей-офф за 45 матчей.

Игрок набрал 2 (0+2) балла в пятом матче финала Западной конференции с « » (3:1, 3-2).

В активе 25 (6+19) очков в 17 играх в текущем плей-офф. За карьеру в кубковых матчах – 51 (13+38) балл в 45 играх.

Быстрее отметки 50 очков в плей-офф достигли только 2 защитника в истории – (за 39 игр) и (41).