Бушар достиг отметки 50 очков в плей-офф за 45 матчей. Только 2 защитника в истории НХЛ были быстрее – Орр и Лич
Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар достиг отметки 50 очков в плей-офф за 45 матчей.
Игрок набрал 2 (0+2) балла в пятом матче финала Западной конференции с «Далласом» (3:1, 3-2).
В активе Бушара 25 (6+19) очков в 17 играх в текущем плей-офф. За карьеру в кубковых матчах – 51 (13+38) балл в 45 играх.
Быстрее отметки 50 очков в плей-офф достигли только 2 защитника в истории НХЛ – Бобби Орр (за 39 игр) и Брайан Лич (41).
Через год как продлевать будут?
Если невзрачный Нёрс 9.25 получает,
то Эван вправе все 13-14 запросить.
Эх, ещё бы столько же Кубков взяли...🤔