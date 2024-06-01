Бушар достиг отметки 50 очков в плей-офф за 45 матчей. Только 2 защитника в истории НХЛ были быстрее – Орр и Лич

Теги рейтинги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Брайан Лич Бобби Орр Эван Бушар Хоккей

Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар достиг отметки 50 очков в плей-офф за 45 матчей.

Игрок набрал 2 (0+2) балла в пятом матче финала Западной конференции с «Далласом» (3:1, 3-2). 

В активе Бушара 25 (6+19) очков в 17 играх в текущем плей-офф. За карьеру в кубковых матчах – 51 (13+38) балл в 45 играх. 

Быстрее отметки 50 очков в плей-офф достигли только 2 защитника в истории НХЛ – Бобби Орр (за 39 игр) и Брайан Лич (41).

5 комментариев
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Вот так, неожиданно для многих, в состава Эдмонтона появилась третья легенда. Друзья, любители хоккея, сейчас мы застаем интереснейшее время, с чем я всех и поздравляю
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Что-то мне это напоминает... Сид-Малкин-Летанг)) Мак-Драйз-Бушар
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Бушар проводит потрясающий сезон!
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Сейчас хорошо.
Через год как продлевать будут?
Если невзрачный Нёрс 9.25 получает,
то Эван вправе все 13-14 запросить.
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Ответ Рита Ктинидина
Что-то мне это напоминает... Сид-Малкин-Летанг)) Мак-Драйз-Бушар
В точку.
Эх, ещё бы столько же Кубков взяли...🤔
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