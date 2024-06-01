«Хоть кто-то в команде проявил боевой дух». Журналист ответил тренеру «Далласа» Дебуру на претензии после 1:3 c «Эдмонтоном»

Журналист Тим Коулишоу прокомментировал ругательство Питера Дебура.

« » уступил «Ойлерс» в пятом матче финала Западной конференции на своей площадке (1:3, 2-3).

Главному тренеру «Старс» не понравился вопрос журналиста Тима Коулишоу из Dallas Morning News. Специалист счел, что представитель прессы необоснованно критиковал характер команды, при этом Дебур прибавил ругательство.

«По крайней мере, хоть кто-то в команде проявил боевой дух в пятницу вечером», – написал журналист Тим Коулишоу, комментируя слова .