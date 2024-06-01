Тянулин и Гараев останутся в «Сочи». Форварды приняли квалификационные предложения клуба

Теги КХЛ Сочи Артур Тянулин Амир Гараев Хоккей

Форварды Артур Тянулин и Амир Гараев останутся в «Сочи».

«Нападающие Артур Тянулин и Амир Гараев, находившиеся в статусе ОСА (ограниченно свободные агенты), приняли квалификационное предложение клуба», – говорится в сообщении пресс-службы сочинцев. 

В минувшем сезоне 27-летний Тянулин стал лучшим бомбардиром команды, набрав в 63 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ 45 (17+28) очков. У 23-летнего Гараева – 22 (9+13) очка в 63 играх.

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1 комментарий
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Странно Тянулин мог бы в клубе посерьёзней чем Сочи поиграть.
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