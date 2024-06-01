Тянулин и Гараев останутся в «Сочи». Форварды приняли квалификационные предложения клуба

Форварды Артур Тянулин и Амир Гараев останутся в «Сочи».

«Нападающие Артур Тянулин и , находившиеся в статусе ОСА (ограниченно свободные агенты), приняли квалификационное предложение клуба», – говорится в сообщении пресс-службы сочинцев.

В минувшем сезоне 27-летний Тянулин стал лучшим бомбардиром команды, набрав в 63 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ 45 (17+28) очков. У 23-летнего Гараева – 22 (9+13) очка в 63 играх.