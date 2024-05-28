Гендиректор «Динамо»: «Нашей вратарской бригаде позавидуют многие клубы КХЛ. Мы оправдаем в полной мере ожидания болельщиков»

Теги КХЛ Динамо Илья Коновалов Константин Волков 1997 Сергей Сушко Максим Моторыгин Хоккей

Сергей Сушко считает, что клубы КХЛ могут позавидовать вратарской бригаде «Динамо».

«У нас стоит задача создать конкурентоспособную, целостную команду.

Мы будем решать все вопросы шаг за шагом. Я думаю, что ожидания динамовских болельщиков мы оправдаем в полной мере.

У нас есть классные голкиперы – Волков, Коновалов, Моторыгин. Я думаю, нашей вратарской бригаде позавидуют многие клубы КХЛ.

Мы пытаемся постоянно что-то улучшить.

Если будут варианты, которые усилят не только нашу вратарскую позицию, а команду вообще, мы предпримем необходимые шаги», – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.

5 комментариев
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Это шутка?
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Это п...ц товарищи, опять тренер из ВХЛ, и вратари чью работу признали же сами в конце сезона, не удовлетворительной. Там хоть трижды Гусев, четырежды Паккет, и Оделл, без условного Фукале, первый раунд и хорош.
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Ответ Вячеслав11
Это п...ц товарищи, опять тренер из ВХЛ, и вратари чью работу признали же сами в конце сезона, не удовлетворительной. Там хоть трижды Гусев, четырежды Паккет, и Оделл, без условного Фукале, первый раунд и хорош.
Главная проблема Динамо - это вратарская линия.
Если бы был вратарь который способен не просто играть на среднем уровне ( Коновалов ) а подчищать за своими игроками и иногда играть сверх сильные игры то у команды большой потенциал. А с такими вратарями очень тяжело в плей-офф.
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Трактору очень понравилась эта бригада вратарей)
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Гнать пока не поздно Кудашова и его друга Коновалова!!!…..не хочется выражаться просто!!!
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