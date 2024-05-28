Гендиректор «Динамо»: «Нашей вратарской бригаде позавидуют многие клубы КХЛ. Мы оправдаем в полной мере ожидания болельщиков»
Сергей Сушко считает, что клубы КХЛ могут позавидовать вратарской бригаде «Динамо».
«У нас стоит задача создать конкурентоспособную, целостную команду.
Мы будем решать все вопросы шаг за шагом. Я думаю, что ожидания динамовских болельщиков мы оправдаем в полной мере.
У нас есть классные голкиперы – Волков, Коновалов, Моторыгин. Я думаю, нашей вратарской бригаде позавидуют многие клубы КХЛ.
Мы пытаемся постоянно что-то улучшить.
Если будут варианты, которые усилят не только нашу вратарскую позицию, а команду вообще, мы предпримем необходимые шаги», – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.
Если бы был вратарь который способен не просто играть на среднем уровне ( Коновалов ) а подчищать за своими игроками и иногда играть сверх сильные игры то у команды большой потенциал. А с такими вратарями очень тяжело в плей-офф.