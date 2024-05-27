Директор «Сибири» о Пьянове: «Да, у него был большой минус в полезности за «Авангард», но он же был не один на льду. Ехать с ярмарки – понятие неоднозначное»

Спортивный директор «Сибири» высказался о возвращении Валентина Пьянова в клуб.

Ранее клуб из Новосибирска подписал с 32-летним форвардом контракт на 2 года. Пьянов уже выступал за «Сибирь» в сезонах-2021/22 и 2022/23.

В прошлом чемпионате он играл за «Авангард« и набрал 29 (12+17) очков за 74 игры при полезности «минус 24».

– Легко ли далось решение вернуть Валентина Пьянова после такого сезона в «Авангарде» с зашкаливающим минусом и слабой игрой на точке? В понимании многих, это человек, который уже едет с ярмарки.

– Ехать с ярмарки – понятие неоднозначное, как и история с «плюс-минус».

Да, у него был большой отрицательный показатель полезности. Но он же не один был в эти моменты на льду. Нужно смотреть на эту проблему в совокупности.

Достаточно взглянуть на то, что годом ранее ситуация у Пьянова была противоположной, когда он был лидером «Сибири».

Когда он уезжал в Омск, то все сильно переживали по этому поводу. Все понимали, что ему сделали хорошее предложение, и век хоккеиста достаточно короток.

То, что Валентин вернулся, пойдет на пользу всем: и ему, и клубу. Да, мы сделали ему более сдержанное предложение в финансовом плане, нежели у него были ранее. Однако он на него согласился. Для него было важно вернуться в родной клуб. По крайней мере, из разговора я понял, что он едет домой.

Думаю, в Новосибирске он проявит себя лучше, чем в Омске, – сказал спортивный директор «Сибири» Виктор Меркулов.