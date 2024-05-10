Генменеджер «Сибири»: «Рассчитываем, что Епанчинцев поставит активный хоккей с уклоном в атаку. Новых легионеров подписывать не планируем»

Теги Сибирь Вадим Епанчинцев КХЛ Анвар Гатиятулин Виктор Меркулов Хоккей

Генеральный менеджер «Сибири» рассказал об ожиданиях от нового тренерского штаба.

Ранее новосибирский клуб заключил двухлетний контракт с экс-тренером «Спартака» и «Амура» Вадимом Епанчинцевым. Это произошло после неудачных переговоров с Анваром Гатиятулиным.

«Что касается Гатиятулина, переговоры с ним велись, были достигнуты определенные договоренности. В какой-то момент тренер позвонил и сказал, что изменил свою позицию, мы начали искать нового тренера – дальше будем двигаться с Вадимом Епанчинцевым.

При выборе тренера обращали внимание на то, как он умеет работать с молодыми игроками – у нас много молодежи, и это было важно. Рассчитываем, что Вадим Сергеевич поставит команде интересный и активный хоккей с уклоном в атаку.

На сегодняшний день не планируем подписывать новых легионеров, но ситуация может измениться.

Тренерский штаб пока не полностью укомплектован, там вопрос по одной-двум позициям», – сказал генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов

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2 комментария
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Легионеров конечно хотелось бы, но хороший лег это минимум 60+, то что дешевле не то что бы все шлак, но у нас есть что-то о плюс минус тоже самое и с паспортами, а платежка уже сейчас 560 и при том команде нужен ещё один центр, иначе Бэк опять будет играть не на своём месте.
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Главное, чтобы по ходу сезона при малейших сложностях опять не затянуло в примитивщину. И федерация снова не подсунула игрока неправильного статуса, вынудив Кахаэль снять командные очки прямо во время решающих матчей в концовке РЧ. А игрок ведь сам по себе был вполне правильный
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