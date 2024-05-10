Генменеджер «Сибири»: «Рассчитываем, что Епанчинцев поставит активный хоккей с уклоном в атаку. Новых легионеров подписывать не планируем»

Генеральный менеджер «Сибири» рассказал об ожиданиях от нового тренерского штаба.

Ранее новосибирский клуб заключил двухлетний контракт с экс-тренером «Спартака» и «Амура» Вадимом Епанчинцевым. Это произошло после неудачных переговоров с Анваром Гатиятулиным.

«Что касается Гатиятулина, переговоры с ним велись, были достигнуты определенные договоренности. В какой-то момент тренер позвонил и сказал, что изменил свою позицию, мы начали искать нового тренера – дальше будем двигаться с Вадимом Епанчинцевым.

При выборе тренера обращали внимание на то, как он умеет работать с молодыми игроками – у нас много молодежи, и это было важно. Рассчитываем, что Вадим Сергеевич поставит команде интересный и активный хоккей с уклоном в атаку.

На сегодняшний день не планируем подписывать новых легионеров, но ситуация может измениться.

Тренерский штаб пока не полностью укомплектован, там вопрос по одной-двум позициям», – сказал генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов.