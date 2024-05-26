Таварес о поражении в полуфинале ЧМ: «Трудно в это поверить. Канада не хочет возвращаться домой с пустыми руками»
Джон Таварес высказался о поражении в полуфинале чемпионата мира.
Сборная Канады уступила команде Швейцарии в серии буллитов (2:3 Б). В матче за третье место североамериканская команда сыграет со сборной Швеции.
«Игра была настолько равной, насколько возможно. На самом деле, в это все еще трудно поверить. Нужно отдать должное ребятам за то, что они не сдавались и отыгрались.
Мы не хотим возвращаться домой с пустыми руками», – сказал нападающий сборной Канады и «Торонто».