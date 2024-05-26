Таварес о поражении в полуфинале ЧМ: «Трудно в это поверить. Канада не хочет возвращаться домой с пустыми руками»

Теги Торонто Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ Сборная Швейцарии по хоккею Джон Таварес ЧМ по хоккею Хоккей

Джон Таварес высказался о поражении в полуфинале чемпионата мира.

Сборная Канады уступила команде Швейцарии в серии буллитов (2:3 Б). В матче за третье место североамериканская команда сыграет со сборной Швеции. 

«Игра была настолько равной, насколько возможно. На самом деле, в это все еще трудно поверить. Нужно отдать должное ребятам за то, что они не сдавались и отыгрались. 

Мы не хотим возвращаться домой с пустыми руками», – сказал нападающий сборной Канады и «Торонто». 

 

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4 комментария
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Джонни Таварес — кто угодно, но не капитан. Раньше бы крутым игроком классического типа, сейчас просто игрок чуть выше среднего. Никаких лидерских качеств у него никогда не было, это просто работяга.
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