Патрик Фишер: «Швейцария еще не брала золото ЧМ – ни в футболе, ни в гандболе, ни в хоккее. Завтра у нас будет шанс. Воплотить эту мечту в жизнь очень сложно»

Патрик Фишер высказался о мечте выиграть чемпионат мира по хоккею.

вышла в финал турнира, обыграв команду Канады в серии буллитов (3:2 Б). В решающем матче она встретится с Чехией.

«У каждого из нас есть эта мечта в сердце, но воплотить ее в жизнь очень сложно. Пока ни одному составу сборной Швейцарии это не удалось.

В истории швейцарского спорта еще никто не завоевывал золотых медалей чемпионата мира – ни в футболе, ни в гандболе, ни в хоккее. Завтра у нас будет шанс, и мы должны сделать все, абсолютно все, чтобы обыграть сильных чехов. Мы знаем, чего хотим.

Сейчас мы должны насладиться всем этим и разобраться в своих чувствах. А завтра – день финала», – сказал главный тренер сборной Швейцарии.