Патрик Фишер: «Швейцария еще не брала золото ЧМ – ни в футболе, ни в гандболе, ни в хоккее. Завтра у нас будет шанс. Воплотить эту мечту в жизнь очень сложно»

Теги Сборная Чехии по хоккею Патрик Фишер Сборная Швейцарии по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

Патрик Фишер высказался о мечте выиграть чемпионат мира по хоккею.

Сборная Швейцарии вышла в финал турнира, обыграв команду Канады в серии буллитов (3:2 Б). В решающем матче она встретится с Чехией. 

«У каждого из нас есть эта мечта в сердце, но воплотить ее в жизнь очень сложно. Пока ни одному составу сборной Швейцарии это не удалось.

В истории швейцарского спорта еще никто не завоевывал золотых медалей чемпионата мира – ни в футболе, ни в гандболе, ни в хоккее. Завтра у нас будет шанс, и мы должны сделать все, абсолютно все, чтобы обыграть сильных чехов. Мы знаем, чего хотим.

Сейчас мы должны насладиться всем этим и разобраться в своих чувствах. А завтра – день финала», – сказал главный тренер сборной Швейцарии. 

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6 комментариев
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Интересно, если швейцарцы вдруг выиграют ЧМ, Ротенберг вылезет со словами что СКА подготовил тренера-чемпиона мира?
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🇨🇭🇨🇭🇨🇭🙏🙏🙏
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Это было бы прекрасно, если бы сборная Швейцарии взяла золото!
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Швейцария обыграв Канаду, помогли Чехам стать чемпионами, но это мы увидим завтра😉
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Ответ Danny Vigneault
Интересно, если швейцарцы вдруг выиграют ЧМ, Ротенберг вылезет со словами что СКА подготовил тренера-чемпиона мира?
Этот вылезет при любом исходе матча с компетентным мнением.
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