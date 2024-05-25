Тренер Швейцарии Фишер о выходе в финал ЧМ после победы над Канадой: «Невероятная игра. Я никогда прежде не тренировал команду, в которой игроки так бились бы друг за друга»

Теги Сборная Канады по хоккею с шайбой Патрик Фишер Сборная Швейцарии по хоккею ЧМ по хоккею Леонардо Дженони Хоккей

Главный тренер сборной Швейцарии высказался о выходе в финал чемпионата мира.

Швейцарская команда обыграла сборную Канады по буллитам в полуфинале турнира (3:2 Б). 

«Это была невероятная игра моей команды. В начале игры мы перебегали канадцев. Во втором периоде они завладели инициативой, но мы смогли удерживать преимущество в две шайбы в течение относительно длительного времени.

Затем, в конце, на нашу оборону стало оказываться сильное давление, но я никогда прежде не тренировал команду, в которой игроки так бились бы друг за друга. Мы бросались под каждую шайбу и отдали все силы для победы. Даже при счете 2:2 мы сохраняли спокойствие. Просто хочу сделать комплимент ребятам.

Сегодня команда держалась вместе, даже когда возникали трудности. У нас также был потрясающий вратарь. Лео [Дженони] был по-настоящему великолепен.

 Мы заслужили [выйти в финал], потому что, я думаю, мы сделали больше, чем канадцы, исключительно благодаря силе воли. Это просто здорово, и сейчас мы наслаждаемся этим», – сказал Патрик Фишер.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Красавы!
+1
0
+1
Завтра шанс удивить хоккейную общественность!
+1
0
+1
Ответ крок 58
Завтра шанс удивить хоккейную общественность!
И некоторых алко-недоэкспертов!!!!!!!
+1
0
+1
Ответ продавец-пипец
И некоторых алко-недоэкспертов!!!!!!!
Ну выскажется Саша, нормально))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий