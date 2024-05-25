Тренер Швейцарии Фишер о выходе в финал ЧМ после победы над Канадой: «Невероятная игра. Я никогда прежде не тренировал команду, в которой игроки так бились бы друг за друга»

Главный тренер сборной Швейцарии высказался о выходе в финал чемпионата мира.

Швейцарская команда обыграла сборную по буллитам в полуфинале турнира (3:2 Б).

«Это была невероятная игра моей команды. В начале игры мы перебегали канадцев. Во втором периоде они завладели инициативой, но мы смогли удерживать преимущество в две шайбы в течение относительно длительного времени.

Затем, в конце, на нашу оборону стало оказываться сильное давление, но я никогда прежде не тренировал команду, в которой игроки так бились бы друг за друга. Мы бросались под каждую шайбу и отдали все силы для победы. Даже при счете 2:2 мы сохраняли спокойствие. Просто хочу сделать комплимент ребятам.

Сегодня команда держалась вместе, даже когда возникали трудности. У нас также был потрясающий вратарь. Лео [ ] был по-настоящему великолепен.

Мы заслужили [выйти в финал], потому что, я думаю, мы сделали больше, чем канадцы, исключительно благодаря силе воли. Это просто здорово, и сейчас мы наслаждаемся этим», – сказал .