Швейцария вышла полуфинал ЧМ впервые с 2018 года. До этого проиграли 4 четвертьфинала подряд

Теги Патрик Фишер Сборная Швейцарии по хоккею Сборная Германии по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

Сборная Швейцарии вышла в полуфинал ЧМ по хоккею.

Команда тренера Патрика Фишера обыграла сборную Германии (3:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2024.

Швейцария дошла до полуфинальной стадии чемпионата мира впервые с 2018 года – тогда проиграли в финале.

После этого швейцарцы уступили в четырех подряд четвертьфинальных матчах на чемпионатах мира.

С учетом группового этапа Швейцария одержала седьмую победу в восьми матчах на этом турнире.

4 комментария
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Опытный, талантливый состав, с игроками из топ6 команд НХЛ и один из лучших защитников лиги последних 10 лет, тут и на финал можно замахнуться.
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Моя благодырочка 👍👍🤘🤘
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Может в этом году титул получится зацепить, соперники все по силам.
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