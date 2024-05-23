Швейцария вышла полуфинал ЧМ впервые с 2018 года. До этого проиграли 4 четвертьфинала подряд

Сборная Швейцарии вышла в полуфинал ЧМ по хоккею.

Команда тренера обыграла сборную (3:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2024.

дошла до полуфинальной стадии чемпионата мира впервые с 2018 года – тогда проиграли в финале.

После этого швейцарцы уступили в четырех подряд четвертьфинальных матчах на чемпионатах мира.

С учетом группового этапа Швейцария одержала седьмую победу в восьми матчах на этом турнире.