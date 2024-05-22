Драйзайтль о Бушаре: «Один из умнейших игроков в НХЛ. Ужасно много владеет шайбой, поэтому ему не нужно много защищаться»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Леон Драйзайтль Эван Бушар Хоккей

Леон Драйзайтль поделился мнением об игре Эвана Бушара.

24-летний хоккеист «Эдмонтона» набрал 20 (5+15) очков в 12 играх в текущем плей-офф. Это рекорд НХЛ для защитников по числу баллов за результативность после двух раундов. 

«Он один из умнейших игроков, которых я видел в НХЛ.

Бушар ужасно много владеет шайбой, поэтому ему не нужно много защищаться. Отличный хоккеист», – сказал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

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