Макдэвид о Бушаре: «Один из самых умных моих партнеров за все время. Он становится все лучше и лучше»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Эван Бушар Хоккей

Коннор Макдэвид назвал Эвана Бушара одним из самых умных своих партнеров.

Защитник «Эдмонтона» набрал 20 (5+15) очков в 12 играх в текущем плей-офф. Это рекорд для игроков амплуа по числу баллов за результативность после двух раундов. 

«Невероятный игрок, который становится все лучше и лучше. Он очень умен, это один из самых умных моих партнеров за все время. 

Он прогрессирует прямо на глазах и проявляет себя. Все знают, на что он способен при игре в атаке. При игре в обороне он использует свой ум, и это в самом деле хорошо получается», – сказал капитан «Ойлерс». 

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