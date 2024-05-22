Макдэвид о Бушаре: «Один из самых умных моих партнеров за все время. Он становится все лучше и лучше»

Коннор Макдэвид назвал Эвана Бушара одним из самых умных своих партнеров.

Защитник « » набрал 20 (5+15) очков в 12 играх в текущем плей-офф. Это рекорд для игроков амплуа по числу баллов за результативность после двух раундов.

«Невероятный игрок, который становится все лучше и лучше. Он очень умен, это один из самых умных моих партнеров за все время.

Он прогрессирует прямо на глазах и проявляет себя. Все знают, на что он способен при игре в атаке. При игре в обороне он использует свой ум, и это в самом деле хорошо получается», – сказал капитан «Ойлерс».