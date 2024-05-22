Ротенберг о Плотникове: «Я ему помогал, вытаскивал в разных ситуациях. Мы хотим брать оловянных солдатиков? Нам нужны герои, личности, и Серега сейчас готов как никогда»

Теги СКА КХЛ Сергей Плотников Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Хоккей

Роман Ротенберг поделился мнением о характере Сергея Плотникова.

Ранее сообщалось, что 33-летний форвард согласовал контракт со СКА. Клуб еще не объявлял о подписании игрока.

– Вы говорите о вере в игроков, о том, что надо вам быть пожестче. А ребята это принимают? Вы ведь берете Сергея Плотникова. Это очень опасный человек с точки зрения влияния на коллектив.

– С Плотниковым я знаком близко. Мы с ним многое прошли. Я ему помогал, вытаскивал в разных ситуациях. Пусть это останется между нами.

– Это не скажется на вас, на команде? Сложный ведь человек Плотников.

– Мы хотим брать оловянных солдатиков? Нет, мы хотим брать личностей. И, поверьте, Серега готов сейчас так, как никогда. И физически, и с точки зрения мотивации. Моя беседа с ним, длившаяся несколько часов, только это подтвердила.

Нужны герои, личности. Каждый человек определяет свою судьбу. Его кондиции сейчас лучше, чем были в 2017 году, когда мы вместе выиграли Кубок Гагарина, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Ебздрогыч
С Плотниковым я знаком близко. Мы с ним многое прошли. Я ему помогал, вытаскивал в разных ситуациях. Пусть это останется между нами. Лично похмелял? Забирал из гей-клуба? Отбивал от хулиганов в питерских подворотнях?
Он его от НХЛ спасал)) видимо лично тащил из песков Аризоны в болота Питера))
+5
0
+5
Ахахахахахаха
+5
-1
+4
..... Я ему много помогал, вытаскивал в разных ситуациях. Пусть это останется между нами....

Вначале обосрал, а потом как бы сбрызнул мёдом с вазелином.
+3
0
+3
Ответ Strannix
Он его от НХЛ спасал)) видимо лично тащил из песков Аризоны в болота Питера))
🤣
+4
-1
+3
Я я я головка от
+3
-1
+2
Рому послушаешь прям рубаха парень, свой в доску всё для своих пацанов.Но в это верит только он.
+2
0
+2
Ответ Ебздрогыч
С Плотниковым я знаком близко. Мы с ним многое прошли. Я ему помогал, вытаскивал в разных ситуациях. Пусть это останется между нами. Лично похмелял? Забирал из гей-клуба? Отбивал от хулиганов в питерских подворотнях?
От албанской мафии спасал.
+1
0
+1
"С Плотниковым я знаком близко. Мы с ним многое прошли. Я ему помогал, вытаскивал в разных ситуациях. Пусть это останется между нами." (с) Чисто еврейский ход. Зачем вообще тогда озвучивать, даже если что-то было? В любой ситуации пытается выглядеть этаким покровителем. А на деле, маромой.
0
0
0
"Моя беседа с ним, длившаяся несколько часов..."

Уникальнейший человек. Каждый его день по событийности в разы, а то и на порядки превосходит день любого обывателя. Скорее всего, Р-800 умеет замедлять время, а то и вовсе поворачивать его вспять. Ведь надо уметь одновременно тренировать клуб, сборную, руководить как клубной инфраструктурой, так и всей хоккейной по стране, самому играть в любительских (пока) лигах, давать несчётное количество интервью и вести многочасовые беседы с игроками. Браво!
0
0
0
Как я Йозю понимаю. Я с женой тоже вытаскивал в разных ситуациях, а она всё равно забеременела
0
0
0
Да уж куда без йозе , короче говоря у Сереги не было карьеры если бы не Ротен
0
0
0
Откуда вытаскивал? Закон что? Не един для всех???
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
С Плотниковым я знаком близко. Мы с ним многое прошли. Я ему помогал, вытаскивал в разных ситуациях. Пусть это останется между нами. Лично похмелял? Забирал из гей-клуба? Отбивал от хулиганов в питерских подворотнях?
В баню походу вместе ходили, после как-то не сложилось 🤣 как же … этот шут придворный 🤦‍♂️
0
0
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
..... Я ему много помогал, вытаскивал в разных ситуациях. Пусть это останется между нами.... Вначале обосрал, а потом как бы сбрызнул мёдом с вазелином.
Нет ничего плохого в том что Ротенберг помог Плотникову,Роман конкретно не описал ситуацию ,так что нельзя говорить что он обосрал Плотникова. У Ротенберга своя политика в этом ,он правильно высказался про оловянных солдатиков,так что я поддержу Романа Ротенберга
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий