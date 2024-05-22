Ротенберг о Плотникове: «Я ему помогал, вытаскивал в разных ситуациях. Мы хотим брать оловянных солдатиков? Нам нужны герои, личности, и Серега сейчас готов как никогда»

Роман Ротенберг поделился мнением о характере Сергея Плотникова.

Ранее сообщалось, что 33-летний форвард согласовал контракт со СКА. Клуб еще не объявлял о подписании игрока.

– Вы говорите о вере в игроков, о том, что надо вам быть пожестче. А ребята это принимают? Вы ведь берете Сергея Плотникова. Это очень опасный человек с точки зрения влияния на коллектив.

– С Плотниковым я знаком близко. Мы с ним многое прошли. Я ему помогал, вытаскивал в разных ситуациях. Пусть это останется между нами.

– Это не скажется на вас, на команде? Сложный ведь человек Плотников.

– Мы хотим брать оловянных солдатиков? Нет, мы хотим брать личностей. И, поверьте, Серега готов сейчас так, как никогда. И физически, и с точки зрения мотивации. Моя беседа с ним, длившаяся несколько часов, только это подтвердила.

Нужны герои, личности. Каждый человек определяет свою судьбу. Его кондиции сейчас лучше, чем были в 2017 году, когда мы вместе выиграли Кубок Гагарина, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.