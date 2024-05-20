Ротенберг о мечте, что его сын сыграет в КХЛ: «Рома любит хоккей. Важно, чтобы развивался как личность. Есть игровое мышление, понимание хоккея. Впереди много работы»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, может ли его сын однажды сыграть в КХЛ.

Ранее прошел детский турнир «Кубок Юнисона». В финале «Ак Барс» победил «Красную Машину Юниор» (3:1).

– Есть ли мечта, чтобы капитан «Красной Машины Юниор» Роман Романович Ротенберг однажды играл в КХЛ?

– Мне очень важно, что сын тоже гармонично развивается как личность. Да, есть игровое мышление, что здорово. Есть понимание хоккея. Но впереди очень много работы.

И это очень-очень длинный путь. Каждая тренировка и каждая игра включают в себя столько всего, что им надо отдаваться полностью.

Слава Богу, есть желание. А так Рома получает удовольствие, любит хоккей и хочет развиваться. В остальном мы будем помогать так, как можем.

Хорошо, что есть такая возможность! В свое время я сам очень сильно хотел играть в хоккей. Мы еще жили в Ленинграде, я занимался дзюдо. Но не было возможности возить меня на хоккей. Это же начало 90-х, мы жили за городом.

Появился такой шанс, только когда мы переехали [в Финляндию]. Я просто мог выходить на каток, ведь всё было рядом. И начал понемногу играть в хоккей. Очень хорошо, что сейчас у детишек такая возможность есть. Не у всех, конечно.

Но наша задача – сделать так, чтобы хоккей стал еще более массовым, развиваться могли бы те, кто хочет.

А дальше посмотрим, кто из них станет профессиональным хоккеистом. Кто будущий Овечкин, кто юрист, а кто на скрипке будет играть. Разностороннее развитие – это основа всего.

Как еще дать эмоции команде? Можно произнести мотивационную речь, можно поставить правильную музыку или включить ролики.

Но представляете, в центр раздевалки выходит мальчик, который выступает в нашей команде – и начинает играть на скрипке.

Это праворукий защитник, очень интересный игрок. Живет хоккеем, у него замечательная семья. И он уже сейчас музыкант высокого класса. Представляете, какой талантливый мальчик растет? – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.