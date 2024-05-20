Ротенберг о мечте, что его сын сыграет в КХЛ: «Рома любит хоккей. Важно, чтобы развивался как личность. Есть игровое мышление, понимание хоккея. Впереди много работы»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, может ли его сын однажды сыграть в КХЛ.

Ранее прошел детский турнир «Кубок Юнисона». В финале «Ак Барс» победил «Красную Машину Юниор» (3:1).

– Есть ли мечта, чтобы капитан «Красной Машины Юниор» Роман Романович Ротенберг однажды играл в КХЛ?

– Мне очень важно, что сын тоже гармонично развивается как личность. Да, есть игровое мышление, что здорово. Есть понимание хоккея. Но впереди очень много работы.

И это очень-очень длинный путь. Каждая тренировка и каждая игра включают в себя столько всего, что им надо отдаваться полностью.

Слава Богу, есть желание. А так Рома получает удовольствие, любит хоккей и хочет развиваться. В остальном мы будем помогать так, как можем.

Хорошо, что есть такая возможность! В свое время я сам очень сильно хотел играть в хоккей. Мы еще жили в Ленинграде, я занимался дзюдо. Но не было возможности возить меня на хоккей. Это же начало 90-х, мы жили за городом.

Появился такой шанс, только когда мы переехали [в Финляндию]. Я просто мог выходить на каток, ведь всё было рядом. И начал понемногу играть в хоккей. Очень хорошо, что сейчас у детишек такая возможность есть. Не у всех, конечно.

Но наша задача – сделать так, чтобы хоккей стал еще более массовым, развиваться могли бы те, кто хочет.

А дальше посмотрим, кто из них станет профессиональным хоккеистом. Кто будущий Овечкин, кто юрист, а кто на скрипке будет играть. Разностороннее развитие – это основа всего.

Как еще дать эмоции команде? Можно произнести мотивационную речь, можно поставить правильную музыку или включить ролики.

Но представляете, в центр раздевалки выходит мальчик, который выступает в нашей команде – и начинает играть на скрипке.

Это праворукий защитник, очень интересный игрок. Живет хоккеем, у него замечательная семья. И он уже сейчас музыкант высокого класса. Представляете, какой талантливый мальчик растет? – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

26 комментариев
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Да сколько у них там этих тараканов в семейном древе
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Двух РР российский хоккей точно не выдержит.
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Конечно сыграет или тренеровать начнёт.А пока пусть смотрит матчи НХЛ 1000 минимум.
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Роман насколько сильно любит себя, что назвал сына в честь себя, чтобы сын, будучи Романом не забывал кого нужно любить
+7
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Расплодилось сиё семейство нехило...
+6
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Владик, выпей отварчику, а то мать заругается!
+6
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+6
да, судя по статистики капитан Роттенберг зажигает в команде. за 4 игры у него 1 очко (передача). У лидера команды 19 очков - Ялынский Федор
+4
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+4
Конечно сыграет, а Сочи скорее всего))
+3
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+3
Все смешалось в кучу: скрипки, хоккей, сын
+3
0
+3
Ответ Синяя Кровь
судя по статистики капитан Роттенберг зажигает в команде. за 4 игры у него 1 очко (передача). У лидера команды 19 очков - Ялынский Федор
ниче страшного. это он просто еще 800 матчей НХЛ не посмотрел.
как посмотрит - начнет разрывать )
+2
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+2
Ответ папа Джо
не , а вдруг лютый топарь растёт. играют же в НХЛ сыновья канадских миллиардеров Зак Хайман и Алекс Керфут чем Ромкин хуже?)
судя по статистики капитан Роттенберг зажигает в команде. за 4 игры у него 1 очко (передача). У лидера команды 19 очков - Ялынский Федор
+2
0
+2
Это то ладно, ведь мог сыночка на драфт вместе с Брони Джеймсом пристроить
+2
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+2
ротеньерги-хозяева россии,будем объективны и ничего с этим не поделать.
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даже сына в честь себя любимого назвал..
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Ответ dinm 8
ротеньерги-хозяева россии,будем объективны и ничего с этим не поделать.
не переживай, время всё расставит по местам. так было всегда)
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Главное - придерживаться системы!
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По заголовку подумал это вью Бориса Ротенберга.
А так…родителей не выбирают, удачи РР, будет тяжело такого отца превзойти.
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Вот вообще не удивлён, что его сына зовут в честь папы. У Ротена только одно на уме: он сам.
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не , а вдруг лютый топарь растёт.
играют же в НХЛ сыновья канадских миллиардеров
Зак Хайман и Алекс Керфут
чем Ромкин хуже?)
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Теперь понятно почему именно этот детский турнир так распиарили, с приглашением губернатора и министра))
Лет через 7-8 в СКА будет два Ромы Ротенберга))
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Навечно присосались
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А был же лет пять назад Паша Ротенберг, еще в молодежку вызывали все время, куда он пропал, сразу в ночную лигу уехал?
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Тащили-тащили в свое время, брата двоюродного, Пашку-деревяшку в сборную, молодёжную, смех был да и то. Скоро ещё один дуб блатной будет в сборной светиться. Жесть конечно.
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В общем на ближайшие лет 50 Ротенберги оккупировали российский хоккей ...
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Ротенберг признался, что в 90-е у его семьи было мало возможностей. Получается, что в нулевые годы они раскрутились благодаря возможностям, а не талантам.
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Роман Романович очень оригинально.
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