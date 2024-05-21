Сборная США – Сборная Чехии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат мира 23 мая
В четверг, 23 мая, сыграют сборная США и сборная Чехии в четвертьфинале Чемпионата Мира по хоккею.
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- Игра пройдет на стадионе «O2 Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ или Матч Игра.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная США – сборная Чехии
- Начало матча запланировано на 21:20 по московскому времени.
Чемпионат мира по хоккею: все новости
Последние матчи сборная США
- Латвия – США : 3 – 6
- США – Казахстан : 10 – 1
- Польша – США : 1 – 4
- США – Франция : 5 – 0
- США – Словакия : 4 – 5
Последние матчи сборная Чехии
- Канада – Чехия : 4 – 3
- Чехия – Великобритания : 4 – 1
- Чехия – Австрия : 4 – 0
- Чехия – Дания : 7 – 4
- Швейцария – Чехия : 2 – 1
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