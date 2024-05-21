США — Чехия: прогноз на матч 23 мая 2024, ЧМ по хоккею

21:20. 1/4 финала. США — Чехия. Прага, О2 Арена

Рекомендуемые ставки: П1, Ф1 (0), ТМ 5

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Вряд ли противостояние этих команд можно назвать классическим, но в последние годы они выдали много запоминающихся поединков с разным исходом. Занозой у чехов сидит результат четвертьфинальной встречи прошлого года, когда они в Тампере проиграли американцам со счетом 0 : 3, причем без вариантов. В 2022 году эти команды на чемпионате мира встречались дважды. Сборная Чехии победила оба раза. В группе со счетом 1 : 0, а в матче за третье место, который стал одним из самых результативных на турнире, со счетом 8 : 4. Сейчас у чехов есть большое преимущество. Матч пройдет на домашней арене, где зрители будут поддерживать хозяев. Оно же может стать и минусом, давление очень большое. Перед плей-офф команда Радима Рулика получила серьезное усиление в лице лидера «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка, что резко усилило ее атакующую мощь. Нападающему пока явно не хватает игрового тонуса, но свое слово в матче с американцами он наверняка скажет.

Тем более с результативностью у команды есть небольшие проблемы. Если в матчах с аутсайдерами получалось забрасывать в ворота соперников 6-7 шайб, то в ворота остальных участников плей-офф удалось забить только четыре гола, три из них канадцам. Основное время и овертайм в матче открытия против финнов и вовсе завершились со счетом 0 : 0. Несмотря на наличие нхловцев лучшим по статистике у чехов является 38-летний Роман Червенка, который с 2016 года обосновался в швейцарских командах. Все остальные сильно ему уступают. Зато с результативностью нет проблем у сборной США. У нее лучшая атака на турнире, в тройке лучших бомбардиров одни американцы: Мэттью Болди — 14 очков, Брэди Ткачак — 13 очков, Джонни Годро — 11 очков. В активе команды Джона Хайнса самая крупная победа на турнире со счетом 10 : 1, не повезло сборной Казахстана. Букмекеры предполагают, что матч окажется очень равным, но небольшое преимущество отдают сборной США.

победа сборной США — от 2,30 (Бетсити) до 2,35 (Лига Ставок, Pari, Olimpbet)

победа сборной Чехии — от 2,65 (Бетсити) до 2,70 (Pari, Olimpbet)

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