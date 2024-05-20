Тренер Казахстана об 1:10 от США: «Не успеваем за соперниками, здесь все гораздо быстрее. Будет хорошая школа» 

Теги Сборная США по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев Сборная Польши по хоккею с шайбой ЧМ по хоккею Sports – Казахстан Хоккей

Галым Мамбеталиев оценил поражение Казахстана от США (1:10) на ЧМ-2024.

– Ребята понимают, что важная игра завтра (с Польшей – прим. Sports). Настраивали, но пропустили два гола – и понеслась. Играют пять минут, как и со словаками, и затем снова... Не могут настраиваться на все игры. 

Тяжело с такими соперниками каждую игру выходить и пластаться. На поражениях учатся, себя уже лучше надо готовить. Поговорили с ребятами, они понимают важность завтрашней игры.

– Много удалений, почему так случается?

– Не успеваем за соперниками, они быстрее нас. На доли секунд не успеваешь – и подножка, задержка, свежести и даже силенок не хватает.

– Можно ли сказать, что большую роль сыграла психологическая неготовность?

– Все готовятся к играм, зачем так выходить, когда играешь за свою страну? Не получилось выполнить то, что мы просили – строже, проще сыграть. Потери в средней зоне, медленно перестраиваемся в оборону. Привыкли они играть на том уровне, здесь все гораздо быстрее. 

Для кого-то будет хорошая школа. Чтобы играть на равных с такими командами, надо пахать, не год и не два, и не месяц, а весь сезон готовиться. Тогда мы сможем что-то показать за 7 игр с такими командами. Пока можем довольствоваться тем, чтобы обыграть французов и настраиваться на поляков.

– Что скажете по завтрашнему сопернику?

– Они играют очень строго, ждут своего момента, есть момент – садятся, сворачиваются в оборону. По всем играм мы смотрели, вроде и счета маленькие, где-то не хватает мастерства, скорости. Сборная Польши – крепкий орешек, они тоже будут терпеть, мы постараемся показать тот хоккей, который нам нужен, – сказал главный тренер сборной Казахстана.

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7 комментариев
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"Здесь быстрее" чем на туре лиги ставок?)) Как вы смеете так говорить, мы с этим уровнем, по словам некоторых, Канаду обыграем😂
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Ответ Андрэ Ревенко
С казахами я так понимаю мы больше не играем)
Ага, Казахстан больше с нами не играет, "натренировали" на 1:10 )
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Казахи просто попали на другую хоккейную "планету"..
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Кто то ждал что они в полуфинал выйдут что ли?
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А как же школа Романа??
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К сожалению, это уровень сборной Казахстана. Местный чемпионат очень низок по уровню, в Барысе ужасный менеджмент,который не позволяет навязать хоть какую-то конкуренцию за выход в плей-офф.
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