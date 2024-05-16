Коул Кэсселс: «Авангард» – один из топ-клубов России, все на высшем уровне. Команда становилась чемпионом несколько лет назад, хочу внести вклад в новые успехи»

Теги Авангард КХЛ Линден Вей Рид Буше Коул Кэсселс Хоккей

Коул Кэсселс поделился эмоциями о переходе в «Авангард».

– Добро пожаловать в клуб! Расскажите, чего вы ждете от перехода в «Авангард».

– Мне предстоит отправиться в новую для себя страну, присоединиться к новой команде.

С нетерпением жду этого, хочется поскорее познакомиться с культурой России, игроками и персоналом «Авангарда». Хочу увидеть город. Это будет отличное приключение для меня и моей семьи.

– Уже успели что-то узнать о нашей команде?

– Мне известно, что «Авангард» – это один из топ-клубов России, где все на высшем уровне. Рад, что стану частью команды.

Я лично знаком с Буше и Веем, играл с ними в «Ютике», фарм-клубе команды НХЛ «Ванкувер».

Они отличные партнеры по команде и очень хорошие люди. Рад, что смогу вновь сыграть с ними.

Какие задачи ставите лично перед собой?

– Моя личная цель в «Авангарде» – быть универсальным игроком, помогать команде и в атаке, и в обороне, быть качественным центрфорвардом, хорошо действовать на точке вбрасывания.

В целом делать все, что в моих силах, чтобы помогать команде побеждать.

Я знаю, что «Авангард» становился чемпионом несколько лет назад, очень хочу внести свой вклад в новые успехи.

Также слышал, что у команды потрясающие болельщики и классная арена. С нетерпением жду, когда присоединюсь к клубу с такой богатой историей, – сказал нападающий Коул Кэсселс.

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6 комментариев
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Удачи стать Ястребом!!!)
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🤝удачи 🤞
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Добро пожаловать ковбой.
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Курьянов красавчик, очень мощная селекция, успехов Антону и всей команде!!!!!!
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Ну поглядим что покажет. Первых пару месяцев не думаю что у него что то будет получаться, ну потом уже можно будет судить что за игрок.
Странно, но не нашел его статистики на точке. Вообще нет нигде.
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Добро пожаловать в Омск, Удачи!
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