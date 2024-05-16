Павелски вышел на чистое 13-е место по голам в плей-офф в истории НХЛ

Теги Кубок Стэнли Даллас Яромир Ягр Марио Лемье Уэйн Гретцки Джо Павелски НХЛ рекорды Дино Сиссарелли Хоккей

Джо Павелски вышел на чистое 13-е место по голам в плей-офф в истории НХЛ.

39-летний нападающий «Далласа» набрал 2 (1+1) очка в матче розыгрыша Кубка Стэнли против «Колорадо» (3:5, 3-2 в серии).

Теперь на счету Джо Павелски 142 (74+68) балла в 194 играх плей-офф НХЛ в карьере.

Он превзошел достижение Дино Сиссарелли (73 шайбы) и вышел на единоличное 13-е место по голам в плей-офф в истории лиги.

12-е место занимает Марио Лемье (76), 11-е – Яромир Ягр (78). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (122).

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий