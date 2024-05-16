Джо Павелски вышел на чистое 13-е место по голам в плей-офф в истории НХЛ.

39-летний нападающий « » набрал 2 (1+1) очка в матче розыгрыша Кубка Стэнли против «Колорадо» (3:5, 3-2 в серии).

Теперь на счету 142 (74+68) балла в 194 играх плей-офф в карьере.

Он превзошел достижение Дино Сиссарелли (73 шайбы) и вышел на единоличное 13-е место по голам в плей-офф в истории лиги.

12-е место занимает Марио Лемье (76), 11-е – (78). Рекордсмен – (122).