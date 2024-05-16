Павелски вышел на чистое 13-е место по голам в плей-офф в истории НХЛ
Джо Павелски вышел на чистое 13-е место по голам в плей-офф в истории НХЛ.
39-летний нападающий «Далласа» набрал 2 (1+1) очка в матче розыгрыша Кубка Стэнли против «Колорадо» (3:5, 3-2 в серии).
Теперь на счету Джо Павелски 142 (74+68) балла в 194 играх плей-офф НХЛ в карьере.
Он превзошел достижение Дино Сиссарелли (73 шайбы) и вышел на единоличное 13-е место по голам в плей-офф в истории лиги.
12-е место занимает Марио Лемье (76), 11-е – Яромир Ягр (78). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (122).